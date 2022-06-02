كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت ينسحب أمام الرياضي بسبب أحداث شغب في نهائي لبنان

انسحب فريق بيروت من مباراة الرياضي في نهائي الدوري اللبناني لكرة السلة بسبب أحداث الشغب في صالة اللقاء.

ويلعب نجم منتخب مصر السابق والاتحاد السكندري إسماعيل أحمد مع نادي الرياضي اللبناني.

ولم يكمل فريق بيروت المباراة الثانية من نهائي الدوري اللبناني للمحترفين لكرة السلة قبل نهايتها بـ51 ثانية.

وذلك بسبب أحداث الشغب وإلقاء الجمهور للشماريخ داخل أرض الملعب، ما تسبب في انتشار الدخان في الصالة.

وتوقفت المباراة لمدة 40 دقيقة قبل أن يقرر فريق بيروت عدم إكمالها، ليعلن الحكم فوز نادي الرياضي. الذي كان متقدما في النتيجة بنتيجة 77-70.

لتصبح النتيجة الآن 2-صفر لصالح الرياضي في سلسلة نهائي الدوري اللبناني.

ويقام نهائي الدوري اللبناني من سلسلة 7 مباريات، من يفوز بـ4 منها يتوج باللقب.

إسماعيل أحمد البالغ من العمر 45 عاما لعب لنادي الرياضي اللبناني ثلاث مرات الأولى في عام 2000، والثانية من 2004 وحتى 2017، والثالثة من 2018 وحتى 2020.

قبل أن ينضم مرة رابعة للنادي قبل أسابيع بعد رحيله من الاتحاد السكندري.

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