كرة سلة - كيجو: لم أحسم أمر استمراري مع الزمالك.. وانتظر رد الإدارة

الخميس، 02 يونيو 2022 - 01:01

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - مصطفى كيجو - الأهلي ضد الزمالك سلة

شدد مصطفى كيجو لاعب الزمالك على عدم حسمه لمستقبله بعد على الرغم من عقده جلسة مع أحمد مرعي مدرب الفريق الجديد.

وينتهي عدق كيجو مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني.

وقال كيجو في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "ليس لدي رأي في تعيين أحمد مرعي مدربا للزمالك، لديه تاريخ كبير وأقوى مدرب في مصر وصنع تاريخا مع الزمالك كلاعب ونحتاج وجوده في الفترة المقبلة".

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وتابع "جمعتني جلسة مع مرعي وكان هناك بعض الاختلافات لعدم معرفته بالتفاصيل السابقة ولكن أمر استمراري لم يتحدد بعد بالطبع ومنتظر رد الإدارة على الجلسة".

وواصل "لم أحسم أمري بعد والأمر متوقف على الاتفاق وبنسبة كبيرة أنس أسامة لن يستمر وسيذهب للاتحاد كما سيكمل عاصم مرعي مسيرته الاحترافية وسأتحدث مع الإدارة في ذلك الأمر وبنود العقد والأهم هو وجود الزمالك هو من صنعني عناصر مهمة مع الفريق لكي نتمكن من المنافسة في الموسم المقبل وما زلت انتظر اكتمال الصورة والأولية بالطبع ستكون للزمالك وسيحسم الموضوع قريبا".

وأقصي الزمالك من نصف نهائي الدوري الموسم الماضي أمام الاتحاد السكندري، كما وصل الفريق لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية قبل أن يقصى أمام اتحاد المونستيري التونسي.

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