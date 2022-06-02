بركات: نريد الفوز بـ أمم إفريقيا والتأهل لـ كأس العالم.. والآن نبدأ بداية جديدة

يأمل محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصري أن يتكاتف الجميع خلف منتخب مصر في بداية مرحلة جديدة تحت قيادة إيهاب جلال.

وبدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 وكوريا الجنوبية وديا.

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس: "البداية جيدة وهذا يُشعرنا بالاطمئنان في ظل تواجد جهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال".

وأضاف "مباراة غينيا صعبة ولن تكون سهلة، هم منتخب محترم يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأكمل "نريد أن يقف الجميع خلف المنتخب من البداية، وليس عندما نشارك في مباراة فاصلة في تصفيات كأس العالم".

وواصل "المنتخب كان على وشك التأهل لكأس العالم وحصد بطولة إفريقيا والآن نبدأ بداية جديدة، لدينا مباراتين نريد الخروج خلالهما بنتيجة إيجابية".

وأردف "كوريا الجنوبية يستعد جديا لكأس العالم ويمتلك تاريخا كبيرا، وسيواجه البرازيل وباراجواي ومصر وتشيلي وهو تقدير لقيمة منتخب مصر وسنستفيد من الودية بكل تأكيد".

وتابع "سنرى فكر إيهاب جلال في مباراة كوريا وهو ما سنعرفه عقب مباراة غينيا، محمد صلاح سيتواجد غدا في المران".

وأكمل " انضم لاعبي الأهلي بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانوا على وشك تحقيق تاريخ، الكرة فيها كل شيء اقتربنا من قبل من التأهل لكأس العالم والفوز بأمم إفريقيا وخسرنا في النهاية، ونريد تحقيق كاس الأمم المقبلة وكذلك الوصول لكأس العالم وهو منا يحتاج تعب والتزام وتخطيط".

وأكمل "النتائج الأخيرة ساهمت في الارتقاء بالتصنيف الدولي وكلما كانت النتائج أفضل تقل صعوبة المواجهات القوية وكل هذا يساعد وقيمة منتخب مصر، نستطيع تحقيق كل شيء ويتدرب اللاعبون بشكل جيد جدا".

وأوضح بركات موعد اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي: "قريبا سيتم تحديد 3 أسماء في منصب مدير فني للمنتخب الأولمبي واتحاد الكرة وتم الدراسة الأسماء بعناية من خلال بعض المعايير".

وأتم "جلست مع حازم إمام كثيرا ووضعنا أيدينا على بعض الأشخاص ليكونوا إضافة كبيرة في المنصبين، في أول اجتماع سنضع الأسماء على طاولة اتحاد الكرة وسيتم الاختيار".

ويستعد منتخب مصر لمباراتي غينيا إثيوبيا المقرر لهما يومي 5 و9 يونيو الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ثم يلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول يوم 14 يونيو الجاري وديا.

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