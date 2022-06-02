بركات: نريد الفوز بـ أمم إفريقيا والتأهل لـ كأس العالم.. والآن نبدأ بداية جديدة

الخميس، 02 يونيو 2022 - 00:40

كتب : FilGoal

محمد بركات

يأمل محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصري أن يتكاتف الجميع خلف منتخب مصر في بداية مرحلة جديدة تحت قيادة إيهاب جلال.

وبدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 وكوريا الجنوبية وديا.

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس: "البداية جيدة وهذا يُشعرنا بالاطمئنان في ظل تواجد جهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال".

أخبار متعلقة
مران المنتخب – مشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. وحضور حازم إمام ومحمد بركات مصري أو أجنبي.. تكليف حازم إمام ومحمد بركات باختيار مدير فني لاتحاد الكرة مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي إيهاب جلال: قرارتي في المنتخب لن تتأثر بأي ضغوط.. ولاعبي الأهلي والزمالك سيشاركون ضد كوريا

وأضاف "مباراة غينيا صعبة ولن تكون سهلة، هم منتخب محترم يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأكمل "نريد أن يقف الجميع خلف المنتخب من البداية، وليس عندما نشارك في مباراة فاصلة في تصفيات كأس العالم".

وواصل "المنتخب كان على وشك التأهل لكأس العالم وحصد بطولة إفريقيا والآن نبدأ بداية جديدة، لدينا مباراتين نريد الخروج خلالهما بنتيجة إيجابية".

وأردف "كوريا الجنوبية يستعد جديا لكأس العالم ويمتلك تاريخا كبيرا، وسيواجه البرازيل وباراجواي ومصر وتشيلي وهو تقدير لقيمة منتخب مصر وسنستفيد من الودية بكل تأكيد".

وتابع "سنرى فكر إيهاب جلال في مباراة كوريا وهو ما سنعرفه عقب مباراة غينيا، محمد صلاح سيتواجد غدا في المران".

وأكمل " انضم لاعبي الأهلي بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانوا على وشك تحقيق تاريخ، الكرة فيها كل شيء اقتربنا من قبل من التأهل لكأس العالم والفوز بأمم إفريقيا وخسرنا في النهاية، ونريد تحقيق كاس الأمم المقبلة وكذلك الوصول لكأس العالم وهو منا يحتاج تعب والتزام وتخطيط".

وأكمل "النتائج الأخيرة ساهمت في الارتقاء بالتصنيف الدولي وكلما كانت النتائج أفضل تقل صعوبة المواجهات القوية وكل هذا يساعد وقيمة منتخب مصر، نستطيع تحقيق كل شيء ويتدرب اللاعبون بشكل جيد جدا".

وأوضح بركات موعد اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي: "قريبا سيتم تحديد 3 أسماء في منصب مدير فني للمنتخب الأولمبي واتحاد الكرة وتم الدراسة الأسماء بعناية من خلال بعض المعايير".

وأتم "جلست مع حازم إمام كثيرا ووضعنا أيدينا على بعض الأشخاص ليكونوا إضافة كبيرة في المنصبين، في أول اجتماع سنضع الأسماء على طاولة اتحاد الكرة وسيتم الاختيار".

ويستعد منتخب مصر لمباراتي غينيا إثيوبيا المقرر لهما يومي 5 و9 يونيو الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ثم يلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول يوم 14 يونيو الجاري وديا.

اقرأ أيضا:

هروب لاعب الإسماعيلي

موسيماني يسافر المغرب

غياب نجم مصر عن مباراة غينيا

مدرب يرحل بسبب "الموز"

منتخب مصر محمد بركات
نرشح لكم
إيهاب جلال: قرارتي في المنتخب لن تتأثر بأي ضغوط.. ولاعبي الأهلي والزمالك سيشاركون ضد كوريا مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي وصول محمد صلاح إلى مصر.. وموعد انضمامه للمنتخب حجازي يغيب عن لقاء غينيا لاستكمال التأهيل في إسبانيا.. وعودة أبو العلا اتحاد الكرة يوقع عقود المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية العطار: لاعبو الأهلي وصلاح ينضمون لمعسكر مصر اليوم.. وموعد طرح تذاكر غينيا مران المنتخب – مشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. وحضور حازم إمام ومحمد بركات مساعد كيروش: لم يكن عدلا البقاء بعد خسارة بطاقة المونديال.. وعامل الأرض كان حاسما للوداد على حساب الأهلي
أخر الأخبار
كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت ينسحب أمام الرياضي بسبب أحداث شغب في نهائي لبنان 35 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - كيجو: لم أحسم أمر استمراري مع الزمالك.. وانتظر رد الإدارة 36 دقيقة | كرة سلة
بركات: نريد الفوز بـ أمم إفريقيا والتأهل لـ كأس العالم.. والآن نبدأ بداية جديدة 57 دقيقة | منتخب مصر
الحسم على طريقة ريال مدريد؟ لاس بالماس يخسر ذهابا من تيرينفي في ملحق الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
إيهاب جلال: قرارتي في المنتخب لن تتأثر بأي ضغوط.. ولاعبي الأهلي والزمالك سيشاركون ضد كوريا ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - مرعي يتحدث عن مدة تعاقده مع الزمالك.. ومفاوضات الاتحاد وأنس أسامة ساعة | كرة سلة
غانا تفوز على مدغشقر بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
وكيل كارميلو لـ في الجول: حياته تتعرض للخطر مع الإسماعيلي.. ومفاجأة أخرى سأفجرها قريبا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام