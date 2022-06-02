إيهاب جلال: قرارتي في المنتخب لن تتأثر بأي ضغوط.. ولاعبي الأهلي والزمالك سيشاركون ضد كوريا

كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عن آخر استعدادات الفراعنة لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، وأيضا مباراة كوريا الجنوبية الودية.

وقال إيهاب جلال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاستعداد الآن لمباراة غينيا وبعدها سنبدأ العمل على مباراتي إثيوبيا ثم كوريا".

وأضاف "بالتأكيد نحتاج لتقديم أداء جيد مع المنتخب، وبعد المباراة الأولى قد نضم بعض اللاعبين من الدوري".

وأكمل "اختيارات القائمة كانت على مستوى واسع حتى نتأكد من بعض إصابات اللاعبين وأيضا لتحضير أوراق أكبر عدد من اللاعبين استعدادا للسفر".

وواصل "العلامات أمام لاعبي الأهلي كانت لتحديد المصابين ومعرفة موقفهم النهائي في نهائي إفريقيا".

وأكمل "السولية سيتم إعادة تقييمه وأيضا حمدي فتحي بسبب عودتهما من الإصابة".

واستمر في تصريحاته "كريم حافظ انضم للمنتخب بسبب إصابة فتوح، ومرموش انضم لنا منذ 10 أيام وكذلك تريزيجيه ومصطفى محمد".

وأشار "لاعبي الأهلي كبار ويعرفون طريقة تجاوز خسارة نهائي إفريقيا وندعهم بشكل مختلف من الناحية النفسية لتحفيزهم وإعلامهم بأهمية الوضع الحالي وضرورة التعويض مع المنتخب ومع الأهلي أيضا وهم يرغبون في ذلك".

وأفصح "تواصلت مع صلاح عقب نهائي أوروبا والضغوط عليه كثيرة لأنه نجم ليفربول الأول وكذلك مفاوضات تجديد تعاقده، لكنه لديه خبرة كبيرة وقدرة على تحمل ذلك".

وشدد "بالتأكيد من الممكن أن أتنازل عن أسلوب لعبي لأن المنتخب غير الأندية، ونحاول البناء على الأمور الجيدة ولا نستطيع التغيير في وقت ضيق".

وأكد "الأمور الجيدة التي حدثت في المنتخب لا تناسب طريقة لعبي لكنها المناسبة للتوقيت الحالي وطبيعة الدوري المصري".

وأوضح "غالبا سنضم كل اللاعبين لمباراة كوريا الودية، ومن المهم أن نخرج دون إصابات أمام غينيا وإثيوبيا".

وأردف "حراسة المرمى في المنتخب ظهرت بشكل جيد مع عصام الحضري ولذلك كان قرار استمراره، ومحمد شوقي كان ضمن اختياراتي عندما اتفقت في المرة الأولى على تدريب المنتخب".

واستمر في تصريحاته "محمود سليم محلل الأداء لمست فيه أنه يعرف طبيعة عمله جيدا ولديه إمكانيات أن يقدم الكثير وأن يكون إضافة للجهاز الفني في المنتخب، وأضفنا إليه علي طه أيضا كمحلل أداء".

واستطرد "لن يؤثر أي شخص على منتخب مصر، الأهلي والزمالك يظنا أن مباراة القمة هي الأهم في الدوري، ونحن سنختار اللاعبين الذين نحتاجهم في المباريات المقبلة، وبنسبة كبيرة لاعبي الأهلي والزمالك ستستمر معنا أمام كوريا ومن الممكن أن أضيف عليهم لاعبين آخرين".

وأتم تصريحاته "استبعاد حسين الشحات ومحمد شريف ليس له علاقة بمستواهم في نهائي إفريقيا".

ويستعد منتخب مصر لمباراتي غينيا إثيوبيا المقرر لهما يومي 5 و9 يونيو الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

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