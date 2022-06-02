كرة سلة - مرعي يتحدث عن مدة تعاقده مع الزمالك.. ومفاوضات الاتحاد وأنس أسامة

كشف أحمد مرعي مدرب فريق كرة السلة الجديد بنادي الزمالك عن مدة عقده مع الفريق، كما تحدث عن تفكيره في ملف التعاقد مع محترف أجنبي ليلعب في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وقال مرعي في تصريحات عبر قناة صدى بالبلد: "اتفقت مع مجلس إدارة الزمالك بشكل مبدئي على التوقيع لمدة موسمين وسأبدأ العمل من الغد بشكل تدريجي".

واستمر " الـ 3 صفقات التي تعاقد معها النادي كان قبل الاتفاق معي على تولي مسؤولية تدريب النادي ولكن كان لدي معلومات عنهم والاختيارات كانت جيدة وسنهم صغير وفي مراكز احتاجها في الفريق وليس لدي أي اعتراض عليهم".

وتابع "لدينا عدد محدود للقائمة وكان يجب أن نختار بعض اللاعبين ليرحلوا وقبل أن أوقع للنادي تمت دراسة الموقف لأننا كنا مرتبطين بتوقيت معين لفسخ التعاقد معهم والموضوع يقاس حسب المراكز واحتياجاتنا لذلك كان يجب علي أن اختار بعض اللاعبين للاستغناء عنهم".

وشدد "الحديث مع الزمالك بدأ مع نهاية الموسم الماضي أثناء استعداد الزمالك لبطولة إفريقيا واتفقنا على الجلوس بشكل رسكي بعد البطولة لكي يكون الوقت مناسب لي وللزمالك".

وواصل "كنت قد اتخذت قراري بالرحيل عن الاتحاد السكندري لأنني شعرت بانني أديت مهمتي ووصلت لمرحلة التشبع مع اللاعبين والفريق سواء كنت قد فزت بالدوري أم لا ولكن لم أرد أن أصرح بقراري بشكل رسمي قبل أن أجلس مع مجلس إدارة الاتحاد لكي أجعلهم هم من يتخذون القرار لأنني أحب أن أرحل وأنا احترم الإدارة التي تعاقدت معها".

وواصل "اعتقد أن أحد أسباب اختيار مجلس إدارة الزمالك لي هو الشخصية لأن المدربين الذين كانوا قبلي كانوا جيدين بالفعل ولكن كان للإدارة اعتراض على بعض قراراتهم وكانوا يحبون أن أكون مع اللاعبين لأنهم يحتاجوا إلي ويحبونني لدرجة حتى حدوث بعض المشادات بيننا واللاعبين كانوا يحتاجون إلى إضافة بعض الروح".

وأردف "لم استقر بعد على ملف المحترف، في البداية كنت مستقرا على مركز صانع الألعاب ولكن بعض الأشياء حدثت وغيرت من تفكيري لأنه من الممكن أن يرحل بعض اللاعبون وأن يبقى البعض الآخر وهناك احتمال كبير أن يكون اللاعب المحترف في مركز 4 أو 5".

وأكمل "والتر هودج سيكون اختياري الأول لو ساتعاقد مع صانع ألعاب لأنه لاعب خارج نطاق التقييم ولكن هناك أولويات وعلى سبيل المثال لا يمكن أن يلعب فريق كرة قدم بدون حارس مرمى الأمر مشابه لذلك".

وأضاف "جلست مع أنس أسامة بالفعل وبصراحة خرجت من الجلسة وأنا لا أفهم توجهه ولكنني أخبرته بأننا مصممين على وجوده ولكن شعرت من حديثه بأن هناك تطورات في مفاوضاته مع الاتحاد السكندري ولكن لا أعرف إلى أي مدى وصلت، وانتظر أن أرى كيف سينتهي الوضع ولو استمر معنا سيكون لاعبا مهما بالطبع ولكن ليس هناك فريق يقوم بلاعب واحد ولو أراد الرحيل سأتمنى له التوفيق في مشواره الجديد".

وأردف "بالفعل حدث مفاوضات بين أنس أسامة والاتحاد السكندري عندما كنت مدربا لهم ولكن الأمر بالنسبة لي كنت أشك في إمكانية رحيله عن الزمالك لأنه من قبل ترك عروض من الولايات المتحدة من أجل النادي فهل من الممكن أن يأخذ القرار بسهولة حاليا بأن يلعب ضد الزمالك في الدوري المحلي؟".

وشدد "كيجو مستمر معنا طبعا مهما كان ما يقال ولكن هذا وعد مني سيكون كيجو موجود في النادي".

وواصل "التنافس في الموسم الماضي كان بين الأهلي والاتحاد والمباريات كلها كانت تتحلى بالروح الرياضية والاحترام وأنا وأوجستي بوش العلاقة الشخصية بيننا جيدة جدا عكس ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي التي صورت وجود معركة بيننا، في النهاية أنا أريد تحقيق الفوز وهو أيضا يريد ذلك وهو مدرب كبير وكل منا يحاول تحقيق الفوز بلا غضاضه لأن كلانا يفهم اللعبة بشكل جيد".

وأتم "لو أتيح لي ضم لاعب من الاتحاد السكندري إلى الزمالك سيكون أحمد عادل دولا ولكن هو لن يترك الاتحاد أبدا أنا أعرف ذلك".

وأقصي الزمالك من نصف نهائي الدوري الموسم الماضي أمام الاتحاد السكندري، كما وصل الفريق لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية قبل أن يقصى أمام اتحاد المونستيري التونسي.

اقرأ أيضا:

هروب لاعب الإسماعيلي

موسيماني يسافر المغرب

غياب نجم مصر عن مباراة غينيا

مدرب يرحل بسبب "الموز"