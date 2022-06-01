وكيل كارميلو لـ في الجول: حياته تتعرض للخطر مع الإسماعيلي.. ومفاجأة أخرى سأفجرها قريبا

رد بابلو بالكازار وكيل كارميلو ألجاراناز مهاجم الإسماعيلي على هرب اللاعب إلى بوليفيا دون استكمال تعاقده مع النادي.

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قد صرّح لـ FilGoal.com أن لاعبه كارميلو "قد هرب دون معرفة النادي" ووصفه بـ "المغيب".

وزعم كارميلو ألجارانياز لاعب منتخب بوليفيا، أنه تعرض لـ "عنصرية ومضايقات وتلقى تهديدات" خلال فترة تواجده في الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

وقال بابلو بالكازار عبر FilGoal.com: "كارميلو لم يحصل على 60% من قيمة تعاقده وحتى إن حدث ذلك فمجرد الحديث عنه هو جهل باللوائح لأن العقد ينص على أن هناك راتب شهري للاعب والنادي فشل في تسديد 3 رواتب له".

وأضاف "كارميلو لم يتقاضى أي شيء بعد مقدم التعاقد الذي حصل عليه عند التوقيع".

وأكمل "ليس صحيح أن عقد اللاعب يكفي، فقوانين فيفا تنص على أن اللاعب المحترف يجب أن يحصل على إقامة رسمية وقانونية في البلاد وهذه مسؤولية النادي ولا يمكن أن يظل اللاعب بدون تصريح إقامة رسمي أو إثبات شخصية".

وواصل "كارميلو حياته تتعرض للخطر ويعاني في كل أمور حياته حتى أنه لا يستطيع الذهاب إلى البنك أو فعل أي شيء".

وردا على زيادة وزن اللاعب، أجاب "سأترك الحكم للجماهير بعد تصوير تدريبات كارميلو بداية من غدا".

وأوضح "هناك مفاجأة أخرى سأفجرها قريبا تتعلق بتسليم "شيك" يخص مستحقات كارميلو إلى أحد الوسطاء دون وجه حق وبدون موافقة اللاعب مع وضع توقيع لا يخصه على "الشيك" حتى يتمكن من صرف الشيك من أحد البنوك بدلا منه".

وتابع "إجراءاتنا قانونية وسليمة 100% وأرسلنا إنذارين إلى النادي ولم نتسلم أي رد حتى الآن".

وأتم "نشكر سفارة بوليفيا على مساعدة كارميلو وتسهيل إجراءات سفره بدون جواز السفر".

وانضم اللاعب البوليفي البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط.

كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

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