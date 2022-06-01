رقم قياسي تاريخي ولقب جديد.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا بثلاثية في "النهائي"

حقق منتخب الأرجنتين لقبا جديدا يضاف لخزائنه ورقما قياسيا بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 3-0 في مباراة "النهائي" أو "فيناليسما" والتي تجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

اللقاء أقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية، لندن، ضمن مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

ووصل منتخب الأرجنتين لـ 32 مباراة على التوالي دون خسارة منذ السقوط أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

ومنذ ذلك الحين حقق التانجو 21 فوزا و11 تعادلا في كوبا أمريكا 2019 و2021 التي حقق لقبها وتصفيات كأس العالم 2022 بالإضافة للمباريات الودية.

وحطمت كتيبة ليونيل سكالوني الرقم القياسي السابق المسجل باسم ألفيو باسيلي بين 1991 و1993 بـ 31 مباراة دون هزيمة.

كما حقق التانجو لقبا ورفع ليونيل ميسي رصيده من الألقاب مع الأرجنتين إلى لقبين، ليصبح عدد ألقاب ميسي في مسيرته إلى 40.

تلقت إيطاليا الهزيمة الأكبر لها من سبتمبر 2017 وكانت بنفس النتيجة بالخسارة 3-0 من إسبانيا.

ولأول مرة في مسيرته يستقبل جانلويجي دوناروما 3 أهداف مع الأتزوري.

مباراة عرفت تكريم جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس والأتزوري الذي يخوض مباراته الدولية الأخيرة مع إيطاليا بعد مسيرة حافلة.

التشكيل

بدأ روبرتو مانشيني بثلاثية هجومية مكونة من أندريا بيلوتي وجاوره جياكومو راسبادوري وفيدريكيو بيرنارديسكي.

في المقابل بدأ سكالوني بالقائد ليونيل ميسي في الهجوم ومعه أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز.

وصف المباراة

دقائق أولى هادئة أنهاها راسبادوري بتسديدة أرضية قوية في منتصف المرمى تصدى لها إيميليانو مارتينيز بسهولة في الدقيقة 12.

وبعد 7 دقائق شتت كريستيان روميرو الكرة في الوقت المناسب قبل أن تصل لبيلوتي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 21 تصدى مارتينيز لرأسية بيلوتي بثبات.

ضغط إيطاليا زاد في الدقائق التالية، فتحصل نيكولاس أوتاميندي على بطاقة صفراء إثر عرقلة إيمرسون بالميراي خارج منطقة الجزاء.

لم يستفد بطل أوروبا من الفرص التي أتيحت له، فرد ميسي بتسديدة تصدى لها جانلويجي دوناروما في الدقيقة 27.

وفي الفرصة التالية مباشرة توغل ميسي رغم رقابة جيوفاني دي لورينزو وأرسل عرضية أودعها لاوتارو مارتينيز في الشباك.

في الدقيقة 29 رد نيكولو باريلا بتسديدة أبعدها مارتينيز إلى ركنية.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، استغل دي ماريا سرعته وتفوق على كيليني وأودع بينية لاوتارو أعلى دوناروما معلنا الهدف الثاني ونهاية الشوط الأول.

طوفان أرجنتيني

الشوط الثاني ظهر أداء منتخب الأرجنتيني مغايرا خاصة هجوميا، في الدقيقة 56 كاد أن تسكن شباك دوناروما الكرة بعد خطأ فادح لكنه استطاع اللحاق بالكرة قبل أن تدخل المرمى.

وفي الدقيقة 60 تصدى دوناروما لتسديدة مباغتة من دي ماريا ارتطمت بأقدام الدفاع، وحولها العملاق الإيطالي لركنية.

نفذت الركنية بعرضية من ميسي إلى دي ماريا خارج منطقة الجزاء وسدد كرة على الطائر أبعدها دوناروما بقبضة يده.

في الدقيقة 64 أرسل ميسي عرضية أرضية بعد ضغط ناجح على دفاع إيطاليا، لكن تسديدة جيوفاني لو سيلسو وجدت الشباك الخارجية.



















































هدد ميسي مرمى دوناروما بتسديدة أبعدها الحارس الإيطالي بعد دقيقتين.

زاد منتخب الأرجنتين من ضغطه مع استسلام إيطالي ولم تفلح التغييرات في إحداث أي فارق.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لم يستطع ميسي من التسديد لتصل الكرة إلى البديل باولو ديبالا الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك دوناروما وانطلقت معها صافرة النهاية.

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