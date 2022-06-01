مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 23:11

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم باستاد الدفاع الجوي.

وكان في استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور و الكابتن محمد بركات و الاستاذ محمد أبو الوفا و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة .

وشهد المران انضمام لاعبي النادي الأهلي وأحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندي.

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واشتمل مران المنتخب على بعض التدريبات البدنية ثم تقسيمة في النهاية.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في بداية المران بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي مساء الاثنين الماضي.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي غينيا إثيوبيا المقرر لهما يومي 5 و9 يونيو الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

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