وصول محمد صلاح إلى مصر.. وموعد انضمامه للمنتخب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 23:08

كتب : بسام أبوبكر

محمد صلاح بعد عودته إلى مصر

وصل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر إلى القاهرة بعد نهاية موسمه مع فريقه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وعاد صلاح إلى مصر على متن الطائرة القادمة من دبي، وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصوله عبر صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج صالة الوصول.

ويجرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2023.

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ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر غدا الخميس، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي غينيا إثيوبيا المقرر لهما يومي 5 و9 يونيو الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

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