إصابة مهاجم الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 21:26

كتب : بسام أبو بكر

أبو بكر حمزة الجمل

أعلن النادي الإسماعيلي إصابة أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد ظهور نتيجة الأشعة التي خضع لها.

وبذلك ينتهي موسم اللاعب الشاب مع الدراويش، ويغيب عن الملاعب لأكثر من 6 أشهور.

ويخضع أبو بكر لجراحة خلال الساعات المقبلة، يخوض بعدها البرنامج العلاجي والتأهيلي استعدادا للعودة للتدريبات.

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وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة ودية ضد التل الكبير التي أقيمت عصر أمس الثلاثاء، على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمنافسات الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتم تصعيد أبو بكر إلى الفريق الأول للإسماعيلي هذا الموسم، وهو نجل حمزة الجمل المدير الفني للدراويش.

ويلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب يوم 17 يونيو الجاري في الدوري المصري.

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