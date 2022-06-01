ليبيا تفوز على بوتسوانا.. وأنجولا تفسد مفاجأة إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

حصل المنتخب الليبي على النقاط الثلاث الأولى خلال مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتستضيف كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 بعدما أقيمت النسخة الماضية بالكاميرون وتوج بها المنتخب السنغالي.

وفاز المنتخب الليبي على منافسه البتسواني بهدف دون رد سجله صالح الطاهر في الدقيقة 54 في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا.

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وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف وسط سيطرة من المنتخب الليبي.

وحصل حمدو الهوني عل ركلة جزاء سددها سند الورفلي وتصدى لها حارس بوتسوانا قبل أن يكملها صالح الطاهر في الشباك.

وبهذة النتيجة رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة في انتظار مواجهة تونس أمام غينيا الاستوائية.

في المقابل حقق منتخب منتخب أنجولا فوزا ثمينا على إفريقيا الوسطى بهدفين مقابل هدف.

وحقق منتخب أنجولا الفوز خلال المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الخامسة على استاد 11 نوفمبر.

وتقدم صموئيل نيند بالهدف الأول لمنتخب إفريقيا الوسطى في الدقيقة 32 من شوط اللقاء الأول.

وعدل مبالا نزولا النتيجة للمنتخب الأنجولي في الدقيقة 72 قبل أن يسجل موندو دالا هدف الفوز في الدقيقة 76.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات أنجولا وإفريقيا الوسطى وغانا ومدغشقر .

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ليبيا بوتسوانا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
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