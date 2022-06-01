وزير الداخلية الفرنسي في مأزق بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

بات جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي في مأزق حقيقي بشأن أحداث الشغب الذي شهده نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وتأخرت بداية المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب خارج ملعب سان دوني في باريس الذي احتضن المباراة.

وزعم وزير الداخلية الفرنسي أن السبب الرئيسي للفوضي يرجع إلى وجود ما يقرب من 30 إلى 40 الف مشجع إنجليزي بعضهم يحمل تذاكر مزيفة والبعض الآخر بدون تذاكر حاولوا دخول الملعب.

الأرقام الرسمية التي استعرضتها صحيفة "نييورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن العدد المذكور من قبل وزير الداخلية الفرنسي مبالغ فيه للغاية وأن عدد التذاكر المزيفة بلغ 2589 تذكرة تحديدا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الرقم الذي استخدمه وزير الداخلية الفرنسي لم يقدم حتى الآن تفاصيل عن مصدره.

وأشارت إلى أن دارمانان وأميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، مطالبان بتقديم مزيد من التفاصيل حول أزمة التذاكر وأسبابها يوم الأربعاء في ظهور أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي.

مسؤولو الحكومة البريطانية طلبوا الحصول على إجابات من نظرائهم الفرنسيين والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حول ما تعرض له العديد من مشجعي ليفربول.

ويملك ليفربول عدد من الأدلة تم تصويرها عن طريق الهواتف المحمولة من قبل أنصاره تُظهر استخدام الشرطة الفرنسية للغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي.

أماندو سانشيز صاحب الـ51 عاما سافر إلى باريس في مجموعة من 14 شخصا معظمهم من أفراد أسرته، شدد على أن والده البالغ من العمر 87 عاما وشقيقه الأكبر غابا عن المباراة نتيجة للفوضى عند بوابات الدخول وقال: "في الحقيقة لم يكن أحد مسؤولا".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصدر بيانا بشأن أحداث الشغب الذي شهده نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول. (طالع التفاصيل)

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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