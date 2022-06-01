كامافينجا يعترف بالحديث مع تشواميني عن الانضمام لريال مدريد

اعترف إدوارد كامافينجا بالحديث مع مواطنه أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو بشأن الانضمام لصفوف ريال مدريد الموسم المقبل.

وارتبط اسم تشواميني بالانتقال لـ مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة.

وقال كامافينجا في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "تشواميني؟ آمل أن يأتي، لا أعرف بالضبط ما الذي سيحدث، لكنني تحدثت معه بالفعل".

وأضاف "اللعب لريال مدريد متعة حقيقة وهذا أمر مؤكد، سنرى ما سيحدث في الأيام القادمة".

ويتواجد الثنائي تشواميني وكامافينجا في معسكر المنتخب الفرنسي المقام حاليا استعدادا لمواجهة الدنمارك وكرواتيا والنمسا ثم كرواتيا مرة أخرى في دوري الأمم الأوروبية.

وعن تواجده ضمن قائمة المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2022 أوضح "إن أدائي في النادي هو الذي سيحدد ما إذا كان سيتم اختياري أم لا".

ويأمل منتخب فرنسا في الدفاع عن لقبه الذي حققه النسخة الماضية 2018 بروسيا على حساب نظيره الكرواتي.

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