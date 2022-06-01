استدعاء حمزة المثلوثي لمنتخب تونس

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 18:05

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي تونس أمم إفريقيا

تلقى نادي الزمالك اخطارا باستدعاء التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

أيمن المثلوثي

النادي : النجم الساحلي

تونس
الزمالك

وسافر المثلوثي للإنضمام لمنتخب بلاده، على أن يؤدي تدريباته العلاجية الأخيرة في معسكر نسور قرطاج بعدما تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال الفترة الماضية.

ويلعب منتخب تونس ضد غينيا الإستوائية وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يومي 2 و5 يونيو الجاري.

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وبعدها يلعب منتخب تونس ضد تشيلي وديا، ثم يلتقي مع الفائز أو الخاسر من مواجهة غانا واليابان.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. في المباراة التي تقام بدون اللاعبين الدوليين.

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