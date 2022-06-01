مصدر من الاتحاد لـ في الجول: مفاضلة بين إسباني ويوناني لتدريب فريق السلة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 17:50

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - كرة سلة

يواصل نادي الاتحاد السكندري بحثه عن مدرب يخلف أحمد مرعي في قيادة فريق كرة السلة.

ورحل أحمد مرعي عن قيادة الفريق السكندري عقب نهاية الموسم، ومن ثم أعلن الزمالك تعيينه مديرا فنيا للفريق. (طالع التفاصيل)

أوضح مصدر من النادي السكندري لـ FilGoal.com: "نفاضل الآن بين مدرب إسباني ويوناني لقيادة سلة زعيم الثغر خلفا لأحمد مرعي".

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وأضاف "درسنا أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب وتوصلنا لمفاضلة بين اليوناني والإسباني".

وأتم "من المنتظر الإعلان عن الجهاز الفني للفريق الأسبوع المقبل".

وأعلن الاتحاد السكندري رحيل مرعي الأسبوع الماضي رغم تبقي عام في عقده مع زعيم بعد خسارة لقب الدوري لصالح الأهلي.

يذكر أن الاتحاد خسر نهائي دوري السوبر المصري أمام الأهلي في المباراة الأخيرة من السلسلة.

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