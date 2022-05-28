كرة سلة - أحمد مرعي مديرا فنيا لـ الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا لفريق السلة.

ويخلف مرعي الأمريكي ويل فويجت في قيادة الأبيض.

ويمتلك أحمد مرعي سيرة ذاتية قوية في عالم كرة السلة، حيث قاد العديد من الفرق المصرية وكذلك العربية أبرزها في قطر والإمارات.

وسبق أن قاد مرعي الجزيرة وسبورتنج والاتحاد السكندري لكرة السلة، كما تولى تدريب منتخب مصر أيضا.

وأعلن الاتحاد السكندري رحيل مرعي الأسبوع الماضي رغم تبقي عام في عقده مع زعيم بعد خسارة لقب الدوري لصالح الأهلي.

وحقق مرعي ألقابا جاءت كالآتي:

مع الجزيرة: 5 بطولات للدوري و2 دوري مرتبط.

مع سبورتنج: 3 بطولات للدوري و2 دوري مرتبط و5 بطولات لكأس مصر على التوالي.

مع الاتحاد: حصد لقب الدوري وبطولة دوري المرتبط والسوبر والكأس والبطولة العربية.

وحقق الزمالك الموسم الجاري المركز الثالث في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL بعد الفوز على فاب الكاميروني.

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