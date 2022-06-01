ملحق الصعود للدوري الإسباني.. دربي كناري ومحاولة ثالثة وصدمة قاتلة

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات مُلحَق الصعود للدوري الإسباني الممتاز بمشاركة 4 فرق: إيبار، تينيريفي، لاس بالماس، جيرونا.

وتُلعَب المباريات بنظام ذهاب وإياب من نصف نهائي ونهائي لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز بعد ألميريا وبلد الوليد الصاعدين مباشرةً عبر الدوري النظامي.

متى

يستقبل تينيريفي جاره لاس بالماس في ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز في التاسعة مساء الأربعاء، وتُبَث عبر beIN Sports 1.

فيما يستقبل جيرونا نظيره إيبار في ملعب مونتيليفي غدًا الخميس في تمام السابعة مساءً.

بينما تُلعب مباراة الإياب بين لاس بالماس وتينيريفي يوم 4 يونيو في ملعب جران كاناريا، ويلتقي إيبار وجيرونا يوم 5 يونيو على ملعب إيبوروا.

ماذا قالوا

خيسيه رودريجيز المعروف للجماهير الإسباني من خلال فترته في ريال مدريد، عاد إلى لاس بالماس مطلع هذا الموسم بعد مسيرة غير مستقرة في السنوات الأخيرة.

وصرّح خيسيه خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظمته رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" عبر زووم أمس الثلاثاء: "عشت لحظات كثيرة في كرة القدم، منها الإيجابي والسلبي، لكني أتعلم دومًا. لكن أصعب وقت مررت به كان فترتي في إنجلترا" في إشارة إلى إعارته إلى ستوك سيتي.

وأضاف خيسيه: "فزت بألقاب كبيرة، لكن هذا الصعود سيكون الأكثر جمالًا لأني ألعب في وطني وأرضي حيث تتواجد عائلتي، سيكون إنجازًا مذهلًا".

وأشار: "لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الهدف، لن يكون ذلك سهلًا، لكننا سننفذ تعليمات مدربنا".

وأوضح: "الدربي الكناري مباراة مهمة للغاية والكثير من الجماهير تتابعها سواء أطفال أو كبار، يتركون ما يفعلونه للذهاب إلى المباراة. في طفولتي كنت محظوظًا بمشاهدة المباراة من الملعب، والآن أعيشها كلاعب".

ويعد الدربي الكناري بين لاس بالماس وتينيريفي من أكثر مباريات الدربي إثارة في الكرة الإسبانية رغم عدم ظهوره في القسم الأول منذ سنوات طويلة.

كما تحدث فيكتور موييخو جناح تينيريفي المعار من أتليتكو مدريد: "يعجبني هذا النوع من المباريات، إنها أكثر من 11 لاعبًا يركضون خلف الكرة، بل هو طموح جزيرة بأكملها".

وتابع: "عندما تسير في الشارع تجد الناس مدركين لأهمية ما يلعب لأجله النادي".

وأتم: "هذا الدربي من أكثر المباريات حماسية في الكرة الإسبانية، نحن محظوظون لخوضه".

وصرّح بدوره إدو إكسبوسيتو لاعب وسط إيبار: "فرصنا متساوية مع جيرونا. تعرضنا لضربة قوية يوم الأحد الماضي، ولكن لدينا رغبة كبيرة في التعويض والتواجد في القسم الأول".

ويقصد إدو في تصريحاته خسارة الصعود المباشر للدوري الممتاز في الثواني الأخيرة من مباراة الجولة الأخيرة أمام ألكوركون.

وتابع إدو: "ستكون مباراة جميلة أمام فريق كبير يمتلك هداف الدوري، لكن نحن أيضا يلعب في صفوفنا ستويتشكوف وآخرون. أتمنى لهم التوفيق وأن يكون التأهل حليفنا".

وأشار: "صحيح أننا كنا في مراكز التأهل المباشر لجولات طويلة، لكن ما حدث يوم الأحد هو جزء من كرة القدم، لم نكن في انتظاره، لكن علينا أن نتعافى جيدا ونركز على مباراة جيرونا".

كما حضر المؤتمر الصحفي، ديلفي جيلي، رئيس نادي جيرونا الذي صرّح: "ننتظر هذه المباراة بكثير من الحماس. تواجدنا في المواسم الماضية في الملحق وكنا قريبين جدًا من الصعود، وهذا يوضّح أنها مرحلة مختلفة وخاصة ولا تعكس بالضرورة ما يحدث خلال الموسم، بل يجب أن تكون في مستواك بعد موسم طويل".

وتابع: "المباراة ستُحسَم بتفاصيل صغيرة، لم يدخلنا الشك أبدًا رغم بدايتنا السيئة في أولى الجولات. بدأنا بصعوبة بسبب تغيير المدرب وطريقة اللعب، لكننا اكتسبنا الثقة".

وأتم: "إيبار يمتلك جودة كبيرة، ولكن يجب أن نهزم الأفضل لكي نكون بين الكبار، كنا قريبين مرتين في السابق".

إيبار

احتل إيبار المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية برصيد 80 نقطة بعد أن هبط في الموسم الماضي.

وكان إيبار في طريقه للتتويج بالمسابقة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لمباراة ألكوركون في آخر جولة، لكنه تلقى هدفًا قاتلًا خسر به المباراة، ليتراجع إلى المركز الثالث ويقفز ألميريا إلى الصدارة في سيناريو جنوني.

وجاءت الصدمة خصوصًا أن ألكوركون أنهى الدوري في المركز الأخير ولم يكن قد حقق إلا 5 انتصارات طوال الموسم قبل فوزه المفاجئ على إيبار.

وصعد إيبار للدوري الإسباني لأول مرة في صيف 2014 تحت قيادة قائده السابق جايزكا جاريتانو، لكنه أنهى موسمه الأول في مراكز الهبوط، قبل أن يبقى في الدوري بمعجزة بسبب عدم تقديم إلتشي لضمانات مالية كافية وإصدار قرار بهبوطه، ليبقى إيبار في الدرجة الممتازة.

وبعد 7 سنوات متتالية في الدوري الممتازة ونتائج رائعة مع خوسيه لويس مينيديلبار، هبط إيبار بنهاية الموسم الماضي، ليعود على الفور ويتعاقد مع جاريتانو مجددًا الذي كاد أن يحقق العودة الفورية مساء الأحد لولا هدف ألكوركون القاتل.

وبرز في صفوف إيبار هذا الموسم المهاجم خوان دييجو مولينا المعروف بـ "ستويتشكوف" بتسجيله 21 هدفًا.

كما يتواجد في صفوفه فيرناندو يورينتي بطل العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، وتشابيير إتشييتا مدافع أتليتك بلباو ومنتخب إسبانيا السابق.

لاس بالماس

احتل لاس بالماس المركز الرابع في الدوري برصيد 70 نقطة بعد أن غيّر مدربه في منتصف الموسم وعيّن جارسيا بيميينتا بدلًا من بيبي ميل.

وسبق لـ بيميينتا تدريب الفريق الثاني لـ برشلونة في آخر 3 مواسم، قبل أن يبدأ مهمته مع لاس بالماس في يناير ويقوده لنتائج مميزة.

ويتواجد لاس بالماس في القسم الثاني الإسباني منذ هبوطه موسم 2017\2018.

ويبرز في صفوف لاس بالماس خيسيه رودريجيز لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، في فترة ثانية مع الفريق الذي لعب له معارًا قبل عدة سنوات.

كما يبرز جوناثان فييرا الذي تألق مع الفريق في القسم الأول سابقًا, وألبيرتو موليرو (18 عامًا) الذي يُلقَب بـ "بيدري الجديد".

تينيريفي

الفريق الذي ينتمي إلى جزر الكناري بدوره مثل لاس بالماس، أنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 69 نقطة.

ويشرف لويس ميجيل راميس المدير الفني السابق لـ ريال مدريد كاستيا وألميريا وألباسيتي على الفريق منذ 2020.

ولم يظهر تينيريفي في الدوري الإسباني الممتاز منذ موسم 2009\2010، وسبق له التواجد في عصره الذهبي لتسعة مواسم متتالي خلال التسعينيات.

ويشتهر تينيريفي بتجريد ريال مدريد من لقبين للدوري الإسباني في الجولة الأخيرة موسمي 1992 و1993 في سيناريو عجيب تحت قيادة خورخي فالدانو وقتها.

ويبرز في صفوف تينيريفي حارس المرمى خوان سوريانو المعار من إشبيلية.

كذلك شارك بشكل دوري فيكتور موييخو المعار من أتليتكو، والإنجليزي سامويل شاشوا، والفرنسي جيريمي ميلوت.

جيرونا

بعد الخسارة في الملحق بالموسمين السابقين، يعود جيرونا مرة أخرى باحتلاله المركز السادس هذه المرة برصيد 68 نقطة.

وتأهل جيرونا للملحق بفارق المواجهات المباشرة عن ريال أوفييدو الذي حقق نفس رصيد النقاط، بل واحتفل لاعبوه بالخطأ بالصعود للملحق في مشهد تراجيدي.

جيرونا المملوك لمجموعة "سيتي" لكرة القدم، يعد أحد أندية كتالونيا وقد سبق له المشاركة في الدوري الإسباني بموسمين سابقين بين 2017 و2019.

ويشرف ميتشل على تدريب الفريق وهو الذي سبق له قيادة رايو فايكانو وويسكا للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز.

ويعد النجم الأبرز في صفوف جيرونا هو مهاجم أوروجواي المخضرم كريستيان ستواني الذي يتصدر هدافي الدرجة الثانية برصيد 22 هدفا.

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