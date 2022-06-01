سبورت: رغم رغبته في البقاء.. برشلونة يحدد سعر بيع دي يونج

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني ينتظر أول عرض رسمي لـ فرينكي دي يونج لاعب الفريق على الرغم من رغبة اللاعب في البقاء.

وارتبط دي يونج الأيام الماضية بإمكانية الرحيل عن برشلونة مع وجود اهتمام قوي من جانب مانشستر يونايتد بعد تعاقده مع إريك تين هاج، مدرب أياكس السابق.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة حدد سعر التخلي عن دي يونج ولا يتبقى سوى العرض الرسمي من مانشستر يونايتد.

وبحسب فابرزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين بـ "سكاي" فإن السعر الحالي للصفقة هو 85 مليون يورو.

أما من جانب دي يونج، فاللاعب أعرب عن رغبته في الاستمرار في برشلونة وقال في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الإسبانية: " أفضل البقاء في برشلونة أشعر أنني بحالة جيدة هنا، بالنسبة لي هو نادي أحلامي وقلت هذا من قبل".

عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه أوضح " بالطبع أسمع عن الأنباء المتعلقة بمانشستر يونايتد لكن مسؤولي برشلونة لم يخبروني بشيء. الاتصال بتين هاج؟ لن أخبركم بذلك".

ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج الذي أشرف على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وشارك دي يونج مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 46 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

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