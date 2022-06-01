تقرير: السوبر الإفريقي قد يقام بالمغرب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

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من المتوقع أن تقام مباراة السوبر الإفريقي هذا الموسم في المغرب، حسب جريدة المنتخب المغربية.

السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين الوداد بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وأوضح تقرير الجريدة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا يمانع إقامة السوبر الإفريقي بالمغرب.

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وقد يقام بملعب محايد غير ملعب محمد الخامس وملعب بركان.

يذكر أن السوبر الإفريقي أقيم في قطر في الـ4 نسخ السابقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يجمع السوبر الإفريقي فريقين من المغرب.

لقب السوبر الإفريقي كان بحوزة الأندية المصرية منذ 3 سنوات.

إذ حصد الزمالك اللقب في 2020، وتوج الأهلي باللقب في 2021 و2022.

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