الحكم على زوما في قضية ضرب القط

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

كورت زوما - وست هام

حُكم على كورت زوما مدافع وست هام بقضاء 180 ساعة في خدمة المجتمع بعد إقراره بارتكاب ركل وصفع قطة.

قبل أسابيع أقرت محكمة تامز الابتدائية بإدانة زوما بتهمة الاعتداء على قطه وقيامه بصفعه وركله وذلك بعد جلسة الاستماع الأولى.

وأعلنت المحكمة يوم الأربعاء منع زوما من الاحتفاظ بالقطط لمدة خمس سنوات. طُلب منه دفع ما يقرب من 9000 جنيه إسترليني كتكاليف قضائية.

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المحكمة وجهت أيضا التهمة ليوهان زوما شقيق اللاعب بمساعدته على ارتكاب الجريمة وتقديم المشورة.

زوما كان قد ظهر في مقطع فيديو من تصوير شقيقه وهو يصفع قطه ويركله في معدته، قبل أن يخرج ويكتب بيان اعتذار بسبب فعلته.

وست هام كان قد غرم زوما بسبب الحادث وقرر التبرع بالغرامة لتسع جمعيات خيرية لرعابة الحيوان في بريطانيا وخارجها.

وقامت السلطات بسحب قطتي زوما وتم إداعهما بالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات.

زوما شارك مع وست هام في الموسم المنقضي في 33 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفا آخر.

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