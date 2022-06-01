ماجواير: لا أفكر إلا في عائلتي.. لا يمكن أن تتجاوز الانتقادات الحدود

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 12:48

كتب : FilGoal

هاري ماجواير

أوضح هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد تقبله للانتقادات ولكنه أشار إلى أن هناك خطا لا يمكن تخطيه مع وجود عائلة له.

وقال ماجواير في تصريحات لشبكة بي بي سي: "أنا كبير بما يكفي لقبول أن ينتقدني الناس ويقولون إنني أستطيع التحسن ولكن هناك خط لا يمكن تخطيه حيث نحن بشر، لدي عائلة".

وأضاف "يسأل الناس ما إذا كان يؤثر علي. عقليتي هي أنها لا تؤثر علي كثيرا ولكن عندما يتعلق الأمر بالتهديدات بالقنابل، فإن الأمر يتعلق أكثر بالعائلة".

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وتابع "أنا سعيد فقط لأن أطفالي في عمر لا يرون الأشياء في الأخبار. إذا كان أطفالي في سن أكبر فيمكنهم رؤية الأشياء والذهاب إلى المدرسة ويتحدث الناس عنها. وهذا عندما يؤثر عليك أكثر قليلا".

وتلقى هاري ماجواي تهديدا بوجود قنبلة في منزله إبريل الماضي بعد الهزيمة من ليفربول بأربعة أهداف دون رد وأبلغ الشرطة على الفور.

وأجرت شرطة تشيشاير عملية تمشيط لمنزل هاري ماجواير بالكلاب البوليسية وكانت النتيجة لا شيء".

وقال متحدث باسم ماجوير في بيان وقتها : "خلال الـ24 ساعة الماضية تلقى هاري تهديدا خطيرا بوجود قنبلة في منزله".

وأضاف "سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري".

وواصل "سيواصل الاستعداد لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة بشكل طبيعي، ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

وأتم المتحدث باسم مدافع منتخب إنجلترا "الشرطة تواصل التحقيق في الأمر".

وواصل ماجواير حديثه "نعم ، لقد كان موسما صعبا لا مجال للاختباء من ذلك. أنا أكبر منتقديني. على الرغم من وجود الكثير إلا أنني في الواقع ما زلت أكبر منتقدي نفسي".

وأكمل "لكن كل يوم أحاول تحسينه. من الواضح أن هذا الموسم كان جزء صعبا من مسيرتي. ولكن خلال مسيرتي المهنية التي استمرت 10 أو 15 عاما، إذا كنت تريد أن تلعب في القمة فستحصل على أوقات في القمة وأوقات هبوط".

ماجواير تعرض لصيحات استهجان من قبل قسم من مشجعي إنجلترا خلال فوزهم بثلاثة أهداف دون رد على كوت ديفوار في مباراة ودية مارس الماضي

ماجواير قال عن ذلك: "منذ أول ظهور لي في إنجلترا كان مشجعو إنجلترا رائعين معي. لقد قضيت أوقاتا رائعة".

وأتم "لن أترك الأقلية - لا أعرف عددهم 10-20 شخصا - يفعلون ذلك في مباراة للتأثير على علاقتي مع جماهير إنجلترا".

ماجوير لعب 30 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

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