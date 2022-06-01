العطار: لاعبو الأهلي وصلاح ينضمون لمعسكر مصر اليوم.. وموعد طرح تذاكر غينيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر الأول تحت قيادة إيهاب جلال

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة موعد انضمام محمد صلاح ولاعبي الأهلي للمنتخب وموعد طرح التذاكر.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة الحياة: "قائمة منتخب مصر ستكتمل بانضمام لاعبي الأهلي ومحمد صلاح اليوم الأربعاء".

وأضاف "تذاكر المباراة سيتم طرحها اليوم الأربعاء عبر موقع تذكرتي، أسعارها ستكون أقل من مباراة السنغال. تذكرة الدرجة الثالثة ستكون بسعر 50 جنيها".

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وواصل "سنسافر إلى مالاوي وكوريا بطائرة خاصة، سنخرج من مصر 7 يونيو إلى مالاوي، ثم 11 يونيو إلى كوريا".

وأتم "العودة ستكون فجر يوم 15 يونيو مع ارتباطات اللاعبين مع أنديتها في المباريات".

منتخب مصر يستعد لخوض ثلاث مباريات خلال معسكر شهر يونيو. سيواجه غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية مع كوريا الجنوبية في سول عاصمة كوريا يوم 14 يونيو بختام المعسكر.

ويعد هذا المعسكر هو الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 28 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).

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