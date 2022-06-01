تنس - بعد لقاء ماراثوني.. نادال يقهر دجوكوفيتش ويعبر لنصف نهائي رولان جاروس
الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 12:02
كتب : FilGoal
نجح الإسباني رافاييل نادال في قهر غريمه نوفاك دجوكوفيتش وتأهل إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى.
وانتهت المباراة الماراثونية التي استمرت لـ4 ساعات و12 دقيقة بانتصار نادال المصنف الخامس عالميا 6-2، 4-6، 6-2 و7-6 (7-4) على متصدر التصنيف العالمي.
نادال الأكثر تتويجا ببطولات جراند سلام في تاريخ تنس الرجال برصيد 21 لقبا ثأر من هزيمته أمام دجوكوفيتش في نصف نهائي العام الماضي.
ملك الأراضي الترابية وصاحب الـ13 لقبا في رولان جاروس سيلعب نصف النهائي ضد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا.
زفيريفى تأهل بعد الفوز على الإسباني اكارلوس ألكاراز بثلاث مجموعات لواحدة، 6-4 و6-4 و4-6 و7-6 (9-7).
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