الاتحاد المغربي لـ في الجول: هذا ما قصده فوزي لقجع بتصريحاته عن مصر.. عانينا من الظلم مثلكم

كشف محمد مقروف المستشار الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم والمتحدث الرسمي ما قصده رئيس الاتحاد فوزي لقجع بتصريحاته عن مصر وتونس وإنهاء هيمنتهما.

وكانت صحيفة "الصباح" المغربية نشرت تصريحات للقجع قبل مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وقال خلالها: "زمن الاحتكار والفساد الكروي في إفريقيا الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى".

وأضاف "المغرب تعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين". (طالع تصريحات لقجع كاملة)

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لـFilGoal.com: "قبل كل شيء في البداية يجب أن أؤكد على احترام المغاربة لأشقائهم في مصر وتونس والسعي دائما لتأكيد الأخوة والصداقة بيننا".

وواصل "فوزي لقجع خلال حديثه لم يقصد من قريب أو بعيد التلميح أو الإشارة لوجود مجاملة لمصر أو تونس داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كما حاول البعض الترويج مستهدفا الوقيعة".

وشدد "بل أراد أن يؤكد أن مصر وتونس عانتا من وجود ظلم داخل كاف في حقبات سابقة".

وعما قصده بإنهاء هيمنة مصر وتونس قال: "هذا صحيح ولكن كان يقصد لقجع إنهاء سيطرة مصر وتونس على ألقاب البطولات دون التشكيك فيهما، وكما قلت هو كان يقصد أن المغرب يعاني من ظلم مثلما أنكم تقولون تعاونون منه حاليا".

وواصل "معروف إعلاميا أن أى تصريحات لكى تؤكد مصداقيتها يجب أن تكون بالصوت والصورة خاصة إذا كانت تحمل إساءة أو تمس علاقات أشقاء في مصر وتونس ونعتز كمغاربة بهما".

وأتم المقروف المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي حديثه "في الحقيقة مصر والمغرب تلعبان دورا مشتركا بتنسيق مسبق بين الطرفين لإصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي".

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