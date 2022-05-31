الاتحاد المغربي لـ في الجول: هذا ما قصده فوزي لقجع بتصريحاته عن مصر.. عانينا من الظلم مثلكم

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 23:18

كتب : أحمد الخولي

فوزي لقجع - الصور من الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم

كشف محمد مقروف المستشار الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم والمتحدث الرسمي ما قصده رئيس الاتحاد فوزي لقجع بتصريحاته عن مصر وتونس وإنهاء هيمنتهما.

وكانت صحيفة "الصباح" المغربية نشرت تصريحات للقجع قبل مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وقال خلالها: "زمن الاحتكار والفساد الكروي في إفريقيا الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى".

وأضاف "المغرب تعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين". (طالع تصريحات لقجع كاملة)

أخبار متعلقة
فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا فوزي لقجع يجتمع بلاعبي الوداد قبل مواجهة الأهلي لقجع: اختيار المغرب لاستضافة نهائي إفريقيا جاء بطريقة ديمقراطية

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لـFilGoal.com: "قبل كل شيء في البداية يجب أن أؤكد على احترام المغاربة لأشقائهم في مصر وتونس والسعي دائما لتأكيد الأخوة والصداقة بيننا".

وواصل "فوزي لقجع خلال حديثه لم يقصد من قريب أو بعيد التلميح أو الإشارة لوجود مجاملة لمصر أو تونس داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كما حاول البعض الترويج مستهدفا الوقيعة".

وشدد "بل أراد أن يؤكد أن مصر وتونس عانتا من وجود ظلم داخل كاف في حقبات سابقة".

وعما قصده بإنهاء هيمنة مصر وتونس قال: "هذا صحيح ولكن كان يقصد لقجع إنهاء سيطرة مصر وتونس على ألقاب البطولات دون التشكيك فيهما، وكما قلت هو كان يقصد أن المغرب يعاني من ظلم مثلما أنكم تقولون تعاونون منه حاليا".

وواصل "معروف إعلاميا أن أى تصريحات لكى تؤكد مصداقيتها يجب أن تكون بالصوت والصورة خاصة إذا كانت تحمل إساءة أو تمس علاقات أشقاء في مصر وتونس ونعتز كمغاربة بهما".

وأتم المقروف المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي حديثه "في الحقيقة مصر والمغرب تلعبان دورا مشتركا بتنسيق مسبق بين الطرفين لإصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي".

اقرأ أيضا:

أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا

مواجهات نارية في دوري أمم أوروبا

المصري الأول في أرسنال

ملك يعرف طريق العودة من الموت

فوزي لقجع المغرب الوداد الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
مساعد كيروش: لم يكن عدلا البقاء بعد خسارة بطاقة المونديال.. وعامل الأرض كان حاسما للوداد على حساب الأهلي أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا؟ المحكمة الرياضية ترفض قرار كاف باستبعاد ساو تومي المتحدث الرسمي لـ الوداد: واجهنا نادي القرن ولكننا وداد الأمة.. أتمنى مقابلتهم مجددا للفوز عليهم فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا مران تنشيطي لمنتخب مصر.. وانضمام محمد إبراهيم وحافظ تقرير: روما راقب مدافع الوداد في مواجهة الأهلي خبر في الجول – تفاصيل استبعاد أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر مدرب الوداد يتحدث عن نصف منتخب مصر ومواجهة موسيماني وتجاهل رأي زوجته
أخر الأخبار
اسكواش - نور الطيب تواصل التألق.. وتأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي الجونة 4 ساعة | رياضات أخرى
لماذا لم أفز بالكرة الذهبية.. باتو يجيب عن أسئلة شغلت جيلا كاملا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
إنسيني يرد على إمكانية اعتزاله اللعب دوليا بقميص إيطاليا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
كالتشيو ميركاتو: الإيطالي الثالث.. جاتوزو يقترب من تدريب فالنسيا 5 ساعة | الدوري الإسباني
مران المنتخب – مشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. وحضور حازم إمام ومحمد بركات 5 ساعة | منتخب مصر
مساعد كيروش: لم يكن عدلا البقاء بعد خسارة بطاقة المونديال.. وعامل الأرض كان حاسما للوداد على حساب الأهلي 5 ساعة | منتخب مصر
الأكثر تتويجا.. إنتر يتوج بالدوري الإيطالي للشباب "بريمافيرا" 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المغربي لـ في الجول: هذا ما قصده فوزي لقجع بتصريحاته عن مصر.. عانينا من الظلم مثلكم 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام