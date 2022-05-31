هازارد: لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. حتى لو كان جاء مبابي

قال إدين هازارد لاعب ريال مدريد إنه لم يفكر مطلقا في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي حتى رغم كثرة الإصابات التي تعرض لها والتي أثرت على مستواه خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وخلال الموسم الجاري شارك هازارد في 23 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين وجاءت أغلب مشاركاته كبديل.

وتحدث هازارد لموقع "إتش إل إن" البلجيكي قائلا: "لم أفكر على الإطلاق في الرحيل عن ريال مدريد، في الموسم المقبل سأعود إدين هازارد الذي تعرفونه".

وواصل "كنت أعرف أنه سيكون من الصعب اللعب بكثرة بعد الجراحة لكنني كنت أفكر دائما في العمل من أجل الموسم المقبل".

وأكمل اللاعب البلجيكي حديثه "لقد كان الأمر معقدا عندما وصلت للنادي كانت لدي مسيرة رائعة وأتيت لنادي أحلامي ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد وأصبت بالإحباط، لكن الآن لدي حوافز كبيرة لاستعادة مستواي الموسم المقبل".

وشدد "لم أفكر أبدا في الرحيل ولم أستطع التعبير عن نفسي في الملعب بسبب الألم في كاحلي ولكنني الآن لا أشعر بأي انزعاج في قدمي أو ألم وتحسنت كثيرا".

وأردف "سأحتاج الآن فقط للعب بشكل أكبر لاستعادة مستواي".

وعن عدم انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد قال: "كان التنافس معه سيكون معقدا لكن حتى لو كان انضم لنا فلم يكن هذا ليغير أي شيء بالنسبة لي، أريد أن أظهر نفسي للمدرب والنادي وهذا ما سيحدث الموسم المقبل".

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