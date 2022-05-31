مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

أوضح روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن مباراة "النهائي" أمام الأرجنتين ستشهد نهاية حقبة.

ويلتقي بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "مباراة الغد ستنهي دورة حياة للمنتخب".

أخبار متعلقة
بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين ميندي: شعرنا بالسرقة بعد تعطل الفيديو ضد مصر في القاهرة.. وتعلمنا من سيناريو إيطاليا تقرير: حادثة فريدة من نوعها.. إيطاليا قد تستدعي لاعب الأرجنتين لمواجهة المنتخبين في "النهائي" فرصة جديد لـ إيطاليا؟ الأتزوري يحاول استغلال أزمة الإكوادور للمشاركة في كأس العالم

وأضاف "هذا لا يعني أن 15-20 لاعبا سيرحلون عن المنتخب، لكن بدءا من الأربعاء سنضيف لاعبين شباب ونبدأ التفكير في المستقبل".

وأكمل "نفكر للعمل للمستقبل، إذا أشركت الفرق اللاعبين الشباب أم لا فالأمر يعود لي".

وواصل "نبحث عن فهم أفضل للاعبين الشباب ونريد فعل الأمور بشكل صحيح، لكن لا يمكننا أن نتوسل لأي شخص إذا لم يرغب في فعل ذلك".

وأتم "تمكنا من الفوز بلقب يورو بغض النظر عن العديد من الصعوبات".

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارة مدوية أمام مقدونيا الشمالية.

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

عودة مهاجم الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تفاصيل استبعاد فتوح من منتخب مصر

إيطاليا الأرجنتين روبرتو مانشيني
نرشح لكم
هازارد: لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. حتى لو كان جاء مبابي مباراة متكررة وثأر قديم ولقاء بعد غياب طويل.. مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين تقرير: روما تقبل الموقف.. مخيتاريان سينتقل إلى إنتر رد من لابورتا على رئيس "لا ليجا" بسبب ليفاندوفسكي: تضر بمصالح برشلونة.. وتحب الشهرة ديشامب يترك معسكر فرنسا بعد وفاة والده شركة ريد بريد الأمريكية توقع عقود شراء نادي ميلان ميلنر: لم أصدق ما شاهدته من جماهير ليفربول
أخر الأخبار
ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية 21 دقيقة | كرة يد
هازارد: لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. حتى لو كان جاء مبابي 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
إيقاف 13 مشجعا حتى نهاية الموسم.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - هزيمة سيدات الأهلي في النهائي أمام البنك الكيني بنتيجة 3-1 ساعة | رياضات أخرى
في عيد الإذاعة المصرية.. اعرف معنى جملة "الكرة في مربع 7" بالتعليق الرياضي 2 ساعة | تقرير في الجول
أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا؟ المحكمة الرياضية ترفض قرار كاف باستبعاد ساو تومي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مباراة متكررة وثأر قديم ولقاء بعد غياب طويل.. مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام