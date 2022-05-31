مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا

أوضح روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن مباراة "النهائي" أمام الأرجنتين ستشهد نهاية حقبة.

ويلتقي بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "مباراة الغد ستنهي دورة حياة للمنتخب".

وأضاف "هذا لا يعني أن 15-20 لاعبا سيرحلون عن المنتخب، لكن بدءا من الأربعاء سنضيف لاعبين شباب ونبدأ التفكير في المستقبل".

وأكمل "نفكر للعمل للمستقبل، إذا أشركت الفرق اللاعبين الشباب أم لا فالأمر يعود لي".

وواصل "نبحث عن فهم أفضل للاعبين الشباب ونريد فعل الأمور بشكل صحيح، لكن لا يمكننا أن نتوسل لأي شخص إذا لم يرغب في فعل ذلك".

وأتم "تمكنا من الفوز بلقب يورو بغض النظر عن العديد من الصعوبات".

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارة مدوية أمام مقدونيا الشمالية.

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

عودة مهاجم الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تفاصيل استبعاد فتوح من منتخب مصر