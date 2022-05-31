تقرير: روما تقبل الموقف.. مخيتاريان سينتقل إلى إنتر

بعد عدة أشهر من الشد والجذب يبدو أن روما تقبل الوضع ولاعبه هنريك مخيتاريان سينتقل إلى صفوف إنتر ميلان.

هنريك مخيتاريان النادي : روما روما

وينتهي تعاقد اللاعب الأرميني مع نادي العاصمة الإيطالية في شهر يونيو المقبل ويحق له الانتقال لأي ناد آخر مجانا.

وحاول روما خلال الأشهر الأخيرة الوصول لحل وسط مع مخيتاريان كي يجدد تعاقده.

لكن صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن روما تقبل الموقف ولن يرفع عرضه لمخيتاريان وسيتركه يرحل مجانا إلى إنتر.

وأشار التقرير إلى أن مخيتاريان ودع زملائه بالفعل بعد الفوز بلقب نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر سيدفع لمخيتاريان 3.5 مليون يورو على مدار عامين وهو العرض الذي لم يستطع روما تقديمه.

وانضم مخيتاريان إلى روما قادما من أرسنال في صيف عام 2019 وشارك في 116 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

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