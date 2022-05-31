تقرير: روما تقبل الموقف.. مخيتاريان سينتقل إلى إنتر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - روما

بعد عدة أشهر من الشد والجذب يبدو أن روما تقبل الوضع ولاعبه هنريك مخيتاريان سينتقل إلى صفوف إنتر ميلان.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرميني مع نادي العاصمة الإيطالية في شهر يونيو المقبل ويحق له الانتقال لأي ناد آخر مجانا.

وحاول روما خلال الأشهر الأخيرة الوصول لحل وسط مع مخيتاريان كي يجدد تعاقده.

أخبار متعلقة
رد من لابورتا على رئيس "لا ليجا" بسبب ليفاندوفسكي: تضر بمصالح برشلونة.. وتحب الشهرة صادق فهمي.. رحلة المصري الأول في أرسنال ديشامب يترك معسكر فرنسا بعد وفاة والده

لكن صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن روما تقبل الموقف ولن يرفع عرضه لمخيتاريان وسيتركه يرحل مجانا إلى إنتر.

وأشار التقرير إلى أن مخيتاريان ودع زملائه بالفعل بعد الفوز بلقب نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر سيدفع لمخيتاريان 3.5 مليون يورو على مدار عامين وهو العرض الذي لم يستطع روما تقديمه.

وانضم مخيتاريان إلى روما قادما من أرسنال في صيف عام 2019 وشارك في 116 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

عودة مهاجم الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تفاصيل استبعاد فتوح من منتخب مصر

مخيتاريان روما إنتر ميلان
نرشح لكم
رد من لابورتا على رئيس "لا ليجا" بسبب ليفاندوفسكي: تضر بمصالح برشلونة.. وتحب الشهرة ديشامب يترك معسكر فرنسا بعد وفاة والده شركة ريد بريد الأمريكية توقع عقود شراء نادي ميلان ميلنر: لم أصدق ما شاهدته من جماهير ليفربول ديباي: الرحيل عن برشلونة؟ أشعر أني في بيتي ماركا: كلوب سافر إلى موناكو لإقناع تشواميني ولكن بعد رحيل مارسيلو وإيسكو.. لاعب آخر يلمح لمغادرة ريال مدريد تقارير: مورينيو يريد التعاقد مع وان بيساكا
أخر الأخبار
تقرير: روما تقبل الموقف.. مخيتاريان سينتقل إلى إنتر 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
رد من لابورتا على رئيس "لا ليجا" بسبب ليفاندوفسكي: تضر بمصالح برشلونة.. وتحب الشهرة ساعة | الكرة الأوروبية
صادق فهمي.. رحلة المصري الأول في أرسنال ساعة | حكايات في الجول
ديشامب يترك معسكر فرنسا بعد وفاة والده ساعة | الكرة الأوروبية
المتحدث الرسمي لـ الوداد: واجهنا نادي القرن ولكننا وداد الأمة.. أتمنى مقابلتهم مجددا للفوز عليهم ساعة | الكرة الإفريقية
فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ريال مدريد.. ملك يعرف طريق العودة من الموت 2 ساعة | تقرير في الجول
توتنام يعلن ضم إيفان بيرسيتش 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام