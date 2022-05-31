تيباس يتحدث عن خلافه مع بيريز والخليفي.. وإمكانية انضمام ليفاندوفسكي لـ برشلونة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن خلافه مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد وعن ضرورة عقاب باريس سان جيرمان بسبب مخالفاتهم المالية من وجهة نظره، كما تحدث عن إمكانية انضمام روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة.

وقال تيباس في حوار مع صحيفة آس وجاء كالآتي: "عندما أتحدث عن فلورينتينو بيريز أقول بأنه يواصل القتال دائما حتى لو خسر فهو يبيع فكرة استمراره في الفوز".

واستمر "مفهوم السوبر ليج ليس نموذجا للمنافسة بالنموذج لسيطرة 16 فريقا على الجميع وهذا هو خطرها، بيريز كان يقول بأنهم سيبيعون الحقوق ويعطون شيئا للآخرين، لا تدرك العديد من الأندية أن عالم كرة القدم لا يتعلق فقط بالأندية الكبيرة ولكن بالأندية الصغيرة والكبيرة وعليك أن تحاول جمع الجميع".

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وتابع "الشكوى ضد مبابي؟ أقول لناصر الخليفي توقف عن الغش أن تفسد كرة القدم، هذا شيء خطير مثله مثل السوبر ليج، لدينا ناد شبه مملوك لدولة وقمنا بالسطيرة عليه وهو ألميريا، لدينا هنا تفكيرات مختلفة لكيفية عمل النظام الاقتصادي، لدينا هنا سقف للرواتب".

وأكمل "في إسبانيا نعاني بعض الأوقات من قصر النظر ولكن يجب أن نتذكر بأننا فزنا في القرن الـ 21 بـ 33 لقبا أوروبيا وفرنسا 0، نريد أن يكون الدوري منافسة مستدامة وليست مدمرة كالبعض".

وشدد "كنت سأعطي الكرة الذهبية لكريم بنزيمة أو تيبو كورتوا ولكن يجب أن اختار واحد فقط لذلك ساختار بنزيمة لقد قدم أداء عظيم لسنوات متتالية".

وأردف "الاتحاد الأوروبي قام بمعاقة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لكن المحكمة الدولي برئتهما في قرار غريب للغاية".

وأضاف "في 15 أغسطس وجدت رسالة من ريال مدريد تريد أن تأخذني أنا واتفاقية "cvc" إلى السجن لأنهم أرادوا إخراج أموالها من العملية ولكن الصندوق استمر على الرغم من كل التهديدات والمشروع مستمر وسيتم توزيع الدفعة الثالثة على الأندية في يونيو".

وواصل "كنت لأذهب إلى العشاء مع ناصر الخليفي لأنها معركة طويلة الأمد، أما بيريز ولويس روبيلياس معركتنا طويلة الأمد".

وأتم "ليفاندوفسكي لبرشلونة؟ هم يعرفون ما يجب عليهم فعله ويعرفون قانون السيطرة الاقتصادية بشكل كامل لا أعرف من سيبيعونه ولكن عليهم الدخول أكثر والبيع لأنهم تكبدوا العديد من الخسائر المتراكمة وكان العديد منها يمكن تجنبه، ريال مدريد لديهم خزينة كاملة ولكن برشلونة خزينتهم فارغة واليوم لا يقدرون على التعاقد مع ليفاندوفسكي".

وكان ليفاندوفكسي قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم المقبل.

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