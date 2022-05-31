شركة ريد بريد الأمريكية توقع عقود شراء نادي ميلان

وقع جيري كاردينالي رئيس شركة RedBird Capital Partners الأمريكية عقدا للاستحواذ على الحصة الأكبر في نادي ميلان الإيطالي.

وكشفت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" عن أنه من المرجح الإعلان الرسمي عن الصفقة غدا الأربعاء، على أن يتم نقل الملكية بشكل كامل خلال شهرين.

وتم توقيع عقود بيع النادي خلال الأيام السابقة في سرية تامة وبعيدا عن مدينة ميلانو الإيطالية.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فأن المبلغ الذي دفعته الشركة الأمريكية لشراء ميلان مليار يورو إلى مليار و300 مليون في الوقت الذي انسحبت فيه "إنفستكورب" من المفاوضات بشكل مفاجئ.

كما أن شركة "RedBird" الأمريكية ستسمح لصندوق إيليوت بحصة صغيرة في أسهم النادي الإيطالي.

وهو ما يعني حصة من مكاسب النادي عند الانتهاء من إنشاء الملعب وكذلك الإبقاء على مديرين النادي دون تغيير بوجود باولو مالديني المدير التقني وريكي ماسارا المدير الرياضي.

شركة "RedBird" الأمريكية تدير رؤوس أموال بقيمة 6 مليار يورو في عديد القطاعات أبرزها الرياضة والشحن والخدمات المالية.

"تستثمر "RedBird" بعقلية ريادة الأعمال وبناء الشركات، مع التركيز على زيادة رأس المال ومضاعفة عوائد حقوق الملكية على مدى فترات الاحتفاظ الطويلة"، بحسب موقع الشركة.

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