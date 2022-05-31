ديباي: الرحيل عن برشلونة؟ أشعر أني في بيتي

حسم الهولندي ممفيس ديباي موقفه من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

ديباي كان قد انضم لبرشلونة في بداية الموسم المنصرم قادما من ليون في صفقة انتقال حر، وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وقال ديباي في تصريحات لقناة " NOS channel": "الرحيل عن برشلونة؟ أشعر أنني ببيتي في برشلونة وأتطلع للبقاء خلال الموسم المقبل".

وشارك اللاعب الهولندي بقميص منذ انضمامه لبرشلونة في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة هدفين.

وعن تحطيمه للرقم القياسي مع منتخب بلاده قال: "لست بعيدا، لكني فقط أبحث عن الظهور بشكل جيد وتسجيل الأهداف، ثم كل شيء سيأتي بشكل طبيعي.

الأرقام الشخصية أمر يدعو للفخر، لكن ذلك يعني لي الذها بعيدا في كأس العالم".

ديباي يأتي في المركز الرابع في ترتيب هدافي المنتخب الهولندي على مر العصور برصيد 39 هدفا خلف الثلاثي باتريك كلويفرت 40 هدف وكلاس يان هونتيلار 42 هدف وروبن فان بيرسي صاحب الـ50 هدفا.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

عودة مهاجم الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تغييرات في قائمة منتخب مصر