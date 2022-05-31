الإعلان عن توقيت ودية مصر وكوريا الجنويبة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 13:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر

كشف الاتحاد الكوري الجنوبي عن توقيت مباراة منتخب بلاده الودية أمام المنتخب الوطني المصري.

ويلعب المنتخب المصري مباراة ودية ضد منافسه الكوري الجنوبي تحت قيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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ويستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

منتخب كوريا الجنوبية سيخوض ثلاث وديات خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو.

وتخوض كوريا الجنوبية تلك الوديات استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل.

المنتخب الكوري وقع في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.

في المقابل، ستلعب مصر جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهر يونيو.

منتخب مصر الأول سبق والتقى كوريا الجنوبية 17 مرة من قبل، جميعها وديات، فازت مصر 5 مرات، مقابل فوز كوريا الجنوبية 5 مرات، والتعادل 7 مرات.

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