دي يونج: أتمنى البقاء في برشلونة.. وأسمع فقط عن مفاوضات يونايتد

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

يرغب الهولندي فرينكي دي يونج في استكمال مسيرته مع برشلونة والبقاء ضمن صفوف العملاق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وربطت العديد من التقارير بين رغبة برشلونة في التخلص من بعض نجوم الفريق لتسوية الأمور المادية ورحيل دي يونج.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الإسبانية: " أفضل البقاء في برشلونة أشعر أنني بحالة جيدة هنا، بالنسبة لي هو نادي أحلامي وقلت هذا من قبل".

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وعن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه أوضح " بالطبع أسمع عن الأنباء المتعلقة بمانشستر يونايتد لكن مسؤولي برشلونة لم يخبروني بشيء. الاتصال بتين هاج؟ لن أخبركم بذلك".

وكشف جيرارد روميرو الصحفي الإسباني في وقت سابق عن اقتراب مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج بناء على طلب إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج الذي أشرف على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وشارك دي يونج مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 46 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

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