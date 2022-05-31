منتخب بلجيكا يعلن خروج كورتوا من معسكر دوري الأمم الأوروبية

أعلن المنتخب البلجيكي خروج تيبو كورتوا حارس ريال مدريد من معسكر الفريق الذي يستعد لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكشف كورتوا أنه لعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول ومباريات كثيرة من الموسم وهو يعاني من الإصابة.

وأفاد المنتخب البلجيكي عبر الحساب الرسمي على تويتر: "غادر كورتوا وجيسون دينايير مدافع ليون المعسكر".

وأضاف "كلاهما لا يستطيع المشاركة بسبب الإصابة".

منتخب بلجيكا سيلعب في دوري الأمم الأوروبية ضد كل من هولندا وبولندا وويلز ثم بولندا من جديد، خلال شهر يونيو.

العملاق البلجيكي شعر بالألم ضد ليفربول في المباراة التي تألق فيها وقاد فريقه للتتويج باللقب رقم 14 في تاريخ الملكي.

وقال كورتوا لجريدة لو سوار الفرنسية: "أشعر بالألم ولكن الأمر محتمل، الأهم من ذلك أنه تحت السيطرة منذ يناير".

وأضاف "لن أخضع لعملية جراحية، ولكن إذا أردت العودة بكامل لياقتي في بداية الموسم المقبل وتجنب خطر الانتكاس، يجب أن أتجنب أي مخاطر".

وسيضطر حارس تشيلسي السابق إلى الراحة لمدة 6 أسابيع بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.



































































































































































































































وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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