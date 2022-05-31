فان جال يقرر إعفاء فان دايك من معسكر هولندا بعد لقاء بلجيكا

قرر لويس فان جال مدرب منتخب هولندا إعفاء فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول من معسكر الفريق مبكرا.

وأوضح فان جال أن فان دايك لن يشارك إلا في أول مباراة في دوري الأمم الأوروبية ضد بلجيكا، قبل الحصول على راحة طويلة عقب هذا الموسم الشاق.

وقال فان جال في تصريحات للصحفيين: "فان دايك سيلعب المباراة الأولى فقط في هذا المعسكر، ثم يغادر المعسكر من أجل بدء فترة الراحة".

موسم ليفربول انتهى يوم 28 مايو الجاري بلقاء ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره بهدف دون مقابل بباريس.

منتخب هولندا سيلعب في دوري الأمم الأوروبية ضد كل من بلجيكا وويلز وبولندا ثم ويلز من جديد، خلال شهر يونيو.

فان دايك شارك في 51 مباراة مع ليفربول خلال موسم 2021-2022.

النجم الهولندي توج ببطولتين هذا الموسم، هما كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكنه خسر في أسبوع واحد، الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

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🔴 🏆 Liverpool men's and women's team buses make their way to the City centre pic.twitter.com/yFjVkiDfrY — Football Daily (@footballdaily) May 29, 2022

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