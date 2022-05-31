باريس سان جيرمان يفعل بند شراء نونو مينديز

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

نونو مينديز

أكمل باريس سان جيرمان صفقة التعاقد مع نونو مينديز الظهير الأيسر البرتغالي للفريق وفعل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب.

وانضم مينديز لصفوف النادي الباريسي الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي تفعيل بند الشراء الخاص بنونو مينديز وتوقيع اللاعب عقدا حتى يونيو 2026.

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وشارك لاعب سبورتنج لشبونة السابق مع باريس سان جيرمان خلال 37 مباراة، وقدم تمريرتين حاسمتين وتُوج بلقب الدوري الفرنسي.

صاحب الـ19 عاما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي وتم اختياره كأفضل ظهير أيسر في المسابقة.

وعلى المستوى الدولي خاض الظهير الأيسر الشاب 13 مباراة مع المنتخب البرتغالي.

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