باريس سان جيرمان يفعل بند شراء نونو مينديز
الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:09
كتب : FilGoal
أكمل باريس سان جيرمان صفقة التعاقد مع نونو مينديز الظهير الأيسر البرتغالي للفريق وفعل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب.
نونو مينديس
النادي : باريس سان جيرمان
وانضم مينديز لصفوف النادي الباريسي الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
وأعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي تفعيل بند الشراء الخاص بنونو مينديز وتوقيع اللاعب عقدا حتى يونيو 2026.
وشارك لاعب سبورتنج لشبونة السابق مع باريس سان جيرمان خلال 37 مباراة، وقدم تمريرتين حاسمتين وتُوج بلقب الدوري الفرنسي.
صاحب الـ19 عاما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي وتم اختياره كأفضل ظهير أيسر في المسابقة.
وعلى المستوى الدولي خاض الظهير الأيسر الشاب 13 مباراة مع المنتخب البرتغالي.
اقرأ أيضا
الوداد يحرم الأهلي من الثلاثية
مدرب الوداد: كنا ريال مدريد والأهلي هو ليفربول
تأجيل الإنجاز التاريخي لـ الأهلي
بيان رسمي بشأن فوضى نهائي دوري الأبطال