باريس سان جيرمان يفعل بند شراء نونو مينديز

فان جال يقرر إعفاء فان دايك من معسكر هولندا بعد لقاء بلجيكا

ذا صن: تشيلسي يخطط للتعاقد مع حكيمي

تشكيل الأفضل في دوري الأبطال - غياب صلاح وتواجد رباعي ليفربول

رومانو: إنتر يبدأ خطوات استعادة لوكاكو

شاهد – اللقاء الأول بين مبابي وبنزيمة بعد تجديده لسان جيرمان

تيليجراف: جرافنبيرخ يستعد لإجراء الفحوصات الطبية مع بايرن

يويفا يصدر بيانا بشأن فوضى نهائي دوري الأبطال

أوليفر كان يرد على ليفاندوفسكي: تصريحات مثل هذه لا تأخذك إلى أي مكان