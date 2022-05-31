كرة يد - قرعة ألعاب البحر المتوسط.. مصر وتونس في المجموعة الأولى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

أسفرت قرعة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد عن وقوع مصر في المجموعة الأولى.

وستلعب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخب تونس كأقوى المنافسين.

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي

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المجموعة الأولى:

مصر - تونس - إيطاليا - صربيا - سلوفينيا.

المجموعة الثانية:

إسبانيا - تركيا - مقدونيا - الجزائر - اليونان.

وتقام الدورة في الفترة ما بين 25 يونيو حتى 5 يوليو بمدينة وهران في الجزائر.

وكان من المفترض أن تقام الدورة في عام 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب جائة كورونا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد والتي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 9 لـ19 يوليو المقبل.

وستقام البطولة على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية لانشغال استاد القاهرة ببطولة العالم للسلاح.

وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من المغرب والكاميرون.

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