تنس - مفاجآت دور الـ16.. ميدفيديف وتسيتسيباس يودعان رولان جاروس

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

ميدفيديف - رولان جاروس

في مفاجأة من العيار الثقيل، ودع الروسي دانييل ميدفيديف بطولة فرنسا المفتوحة للتنس على يد الكرواتي مارين سيليتش في الدور الـ16 للمسابقة.

وفاز سيليتش المنصف الثالث والعشرين على ميدفيديف المصنف الثاني بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6-2 و6-3 و6-2.

وتأهل سيليتش إلى دور الثمانية في رولان جاروس للمرة الثالثة في مسيرته.

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ويلتقي صاحب الـ33 عاما في دور الثمانية مع الروسي أندريه روبليف الذي بلغ دور الثمانية، بعد انسحاب منافسه الإيطالي جانيك سينر من مباراتهما بالدور الرابع اليوم الاثنين.

وتوالت المفاجآت بعدما أطاح هولجر رون اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في الدور الرابع بثلاث مجموعات لواحدة.

وفاز رون المصنف الأربعين على تسيسيباس المصنف الرابع بنتيجة 7-5 و3-6 و6-3 و6-4.

ويلتقي صاحب الـ19 عاما في ربع نهائي المسابقة مع كاسبر رود بعدما تخطى هيبرت هيركاز.

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