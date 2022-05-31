طبيب المنتخب لـ في الجول: معزول للإصابة بـ كورونا منذ أسبوع.. ووفرت بديلي للمعسكر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 00:18

كتب : أحمد الخولي

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر

غاب محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن التواجد في معسكر المنتخب التحضيري لتصفيات كأس أمم إفريقيا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات لـFilGoal.com: "اكتشفت إصابتي بفيروس كورونا قبل أسبوع بسبب عدوى من ابني".

وأضاف "عند اكتشاف إصابني ابني، أجريت تحليلات لكل أفراد أسرتي لاكتشاف الأمر مبكرا، ومنها اكتشفت إيجابية عينتي".

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طبيب المنتخب أتبع "أغيب عن معسكر منتخب مصر منذ بدايته ولم أختلط بأي شخص لأنني في العزل منذ أسبوع".

وأتم "رتبت كل شيء قبل بدء المعسكر ويتواجد أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبي بدلا مني في المعسكر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

كان اتحاد الكرة قد قرر استمرار محمد أبو العلا طبيبا لمنتخب مصر رفقة الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال بعد إقالة الجهاز السابق بقيادة كارلوس كيروش.

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