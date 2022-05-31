شاهد – اللقاء الأول بين مبابي وبنزيمة بعد تجديده لسان جيرمان
الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 00:16
كتب : FilGoal
شهد يوم الإثنين اللقاء الأول بين كيليان مبابي وكريم بنزيمة في معسكر منتخب فرنسا بعد تجديد الأول لتعاقده مع ناديه باريس سان جيرمان.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
وأعلن مبابي قبل عدة أيام تجديد تعاقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات أخرى رغم اتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له في صفقة انتقال حر.
واندلعت بعض الشائعات مؤكدة وجود خلافات بين اللاعبين وذلك تعليقا على عدة منشورات لكريم بنزيمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
لكن نشر الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لتجمع اللاعبين وبنزيمة وهو يحتض زملائه ومن بينهم مبابي.
ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة الدنمارك وكرواتيا والنمسا ثم كرواتيا مرة أخرى في دوري الأمم الأوروبية.
ويأمل منتخب فرنسا في الدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي.
Karim @Benzema a retrouvé tous ses coéquipiers 🤗 Le groupe est au complet ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sqnP0lNN6y— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 30, 2022
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