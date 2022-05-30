تيليجراف: جرافنبيرخ يستعد لإجراء الفحوصات الطبية مع بايرن

سيخضع رايان جرافنبيرخ لاعب أياكس أمستردام للفحص الطبي يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا للانضمام إلى بايرن ميونيخ في الموسم المقبل وفقا لصحية دي تيليجراف الهولندية.

إدارة بايرن اتفقت بالفعل مع إدارة النادي الهولندي حول الأمور المالية لضم اللاعب بعد ظهوره بشكل جيد في الموسم الماضي.

جرافنبيرخ سيوقع مع بايرن عقدا لمدة 5 مواسم مقابل 10 مليون يورو سنويا، وسيسافر إلى ألمانيا برفقة وكيله ووالده لاتمام كل شيء.

وفقا للصحيفة فإن العقد سيوقع بشكل رسمي مع بايرن ميونيخ في وقت لاحق.

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما شارك مع أياكس خلال الموسم الماضي في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 6 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الهولندي.

وفي حالة إتمام الصفقة سيكون جرانفبيرخ هو ثاني لاعب ينضم إلى بايرن ميونيخ قادما من أياكس في الموسم المقبل بعد ضم نصير مزراوي الظهير الأيمن بشكل رسمي في صفقة انتقال حر خلال الأيام الماضية.

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