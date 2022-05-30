رومانو: بيريسيتش اجتاز الفحص الطبي للانضمام لـ توتنام

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن اجتياز إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان للفحص الطبي مع توتنام تمهيدا للانضمام للفريق في الصيف المقبل.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان توتنام هوتسبر

وفقا لرومانو فإن بيريسيتش سيوقع مع الفريق الإنجليزي على عقد لمدة موسمين والإعلان الرسمي سيكون خلال الأوقات المقبلة.

بيريسيتش ينتهي تعاقده مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب له في الموسم المقبل.

وسيكون بيريسيتش أول صفقات أنطونيو كونتي منذ توليه مسؤولية تدريب توتنام في منتصف الموسم المنقضي.

اللاعب صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب تحت قيادة كونتي عندما كان مدربا لإنتر ميلان في الموسم السابق.

بيريسيتش والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم شارك مع إنتر ميلان خلال الموسم المنقضي في 49 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 آخرين وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا.

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