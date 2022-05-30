حسام حسن يعلن عودته للنادي المصري.. في الجول يكشف كواليس مفاوضات العودة

أعلن حسام حسن عودته إلى النادي المصري وتوليه تدريب الفريق مرة أخرى، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسام حسن: "خطوة جديدة واصرار وعهد جديد .. نسأل الله التوفيق والخير".

واجتمع حسام حسن وإبراهيم حسن مع مجلس إدارة المصري في جلسة للتفاوض على العودة مرة أخرى لتدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن التوأم اشترط تحديد الخطوط العريضة قبل الموافقة على العودة، وعلى رأسها ضمان توفير الموارد لدفع مستحقات اللاعبين.

جاء ذلك خاصة بعد العلم بنية المحترفين التوجه لاتحاد الكرة وفسخ تعاقدهم مع النادي بسبب عدم الحصول على المستحقات.

ويرغب حسام وإبراهيم حسن في اللحاق باللاعبين الأجانب قبل تلك الخطوة، حيث علما أن 4 من الخماسي الأجنبي سيذهبون غدا إلى اتحاد الكرة لفسخ العقود.

وبالتالي، لا يرغبان في رحيل اللاعبين عقب تسلم المهمة، فيقال إنهم رحلوا هربا منهما.

ويشترط التوأم حل هذه الأزمة أولا لتوفير الجو المثالي للعمل، خاصة وأن هناك نية لوضع لائحة قوية على اللاعبين لضمان حقوق النادي، وهذا ليس ممكنا في ظل عدم حصول اللاعبين على حقوقهم.

وبناء عليه، يرغب التوأم في ضمان حقوق اللاعبين أولا، كي يتمكن من فرض هذه اللائحة.

وفي حال عدم توافر الأموال في الوقت الحالي، يرغب حسام وإبراهيم حسن في منح "شيكات" للاعبين على الأقل، مما يثبت حقوقهم إذا اضطروا لتقديم شكوى مستقبلا في أي وقت، ويصبح حصولهم على مستحقاتهم مسألة وقت لا أكثر.

ونشر عدنان حلبية نجل رئيس مجلس إدارة المصري صورة تجمعه مع حسام وإبراهيم حسن على هامش الجلسة.

وعلم FilGoal.com سابقا أن حسام حسن هو المرشح الأقرب لخلافة التونسي معين الشعباني، الذي لم يتم الإعلان عن رحيله بعد، ولكنها أصبحت مسألة وقت بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز. (طالع التفاصيل)

يذكر أن المصري تلقى خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

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