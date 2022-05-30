انظروا من عاد.. مونزا "بيرلسكوني" إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه

تغلب مونزا على مضيفه بيزا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إياب ملحق التأهل إلى الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي "سيريا آ".

وفاز مونزا ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد، منتزعا أفضلية داهمها سيناريو مباراة الإياب في الدقائق الأولى.

في الدقيقة الأولى على وجه التحديد، سجل إرنستو توريجروسا هدف بيزا الأول، ثم تبعه هورتور هرمانسون في الدقيقة التاسعة بالهدف الثاني، ليمنح بيزا النتيجة المنشودة.

أمر لم يستمر طويلا، حيث سجل خوسيه ماكين هدف تقليص الفارق لصالح مونزا في الدقيقة 20، لتتساوى الكفتين تماما (2-1 ذهابا وإيابا).

وفي الدقيقة 79 سجل كريستيان جيتكاير هدف التعادل لمونزا والذي كان يكفي لضمان تأهله، ولكن كان للدقيقة 90 رأي آخر، إذ استرد جيوسيبي ماتسينو التقدم في الدقيقة 90، لتصبح النتيجة 3-2 ويتجه الطرفان إلى الوقت الإضافي.

وكان هذا هو الوقت الذي حسم خلاله مونزا كل شيء، بالهدف الثالث من لوكا ماروني في الدقيقة 96، ثم جيتكاير مجددا في الدقيقة 101 بالهدف الرابع، لتحسم الموقعة بمجموع المباراتين 6-4.

ولأول مرة في تاريخ نهائي ملحق دوري الدرجة الثانية الإيطالية "سيريا بي"، تشهد مباراة واحدة تسجيل 7 أهداف.

صدقت الأمنية

في 2016-2017 كان مونزا الواقع في مدينة "ميلانو" بطلا للدرجة الرابعة، وكان سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ومالك ميلان الأكثر نجاحا في تاريخه قد تخلى عن ملكية الروسونيري مسبقا.

وفي سبتمبر 2018 طفت هذه الخطوة الغريبة على السطح، إذ قرر بيرلسكوني شراء مونزا، وبرفقته -كالعادة دائما أبدا- أدريانو جالياني، الرئيس التنفيذي المفضل لسيلفيو، ورجله الأهم في ميلان.

من الدرجة الثالثة إلى الثانية، والآن من الثانية إلى الأولى، تحققت كلمات جالياني حين أبدى أمله في خوض مباراة الدربي بين مونزا وميلان للمرة الأولى في التاريخ بـ "سيريا آ".

اليوم وتحت قيادة المدرب جيوفاني ستروبا، مونزا في الدرجة الإيطالية الأعلى لأول مرة في تاريخ النادي البالغ من العمر 110 عاما.

بذلك ينضم مونزا إلى ليتشي وكريمونيزي الصاعدان من الدرجة الثانية، بدلا من كالياري وجنوى وفينيسيا.

اقرأ أيضا:

مؤتمر موسيماني: عليكم الحذر من مواجهة الأهلي

مؤتمر الركراكي: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا

تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل نهائي إفريقيا

حافلة ليفربول تطوف الشوارع