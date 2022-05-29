الأكثر تتويجا بالدوري إلى الدرجة الثانية.. والشغب الجماهيري لا ينتهي في فرنسا

الأحد، 29 مايو 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

سانت اتيان

في موسم هو الأصعب في تاريخ النادي هبط سانت إتيان إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

موسم شهد معادلة باريس سان جيرمان لسانت إتيان كأكثر الفرق تتويجا بالدوري الفرنسي عبر التاريخ برصيد 10 ألقاب لكل منهم.

سانت تيان تعرض للهزيمة بركلات الترجيح في مباراة إياب ملحق الهبوط والصعود أمام أوكسير بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب الأول.

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تقدم حمزة ساخي لأوكسير في الدقيقة الـ 51 بعد تمريرة من ماتياس أوتريت.

وتعادل مهدي كامارا لسانت إتيان في الدقيقة الـ 76 ليلجأ الفريقيان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح بعد ان انتهت مباراة الذهاب بنفس النتيجة.

وفي ركلات الترجيح أهدر رياض بدبوز الركلة الأولى لسانت إتيان قبل أن يسجل باقي لاعبي الفريقين ركلاتهم ليحقق أوكسير الفوز والصعود رسميا لدوري الدرجة الأولى.

صعود أوكسير هو الأول للنادي منذ موسم 2012 الذي شهد هبوطه للدرجة الثانية بعد 32 عاما متتالية شارك بها في الدرجة الأولى.

بينما هبط سانت إتيان للمرة الأولى منذ عام 2001.

ونجح جيان مارك فورلان مدرب أوكسير في قيادة فريق للصعود لدوري الدرجة الاولى للمرة الخامسة خلال مسيرته الكروية، إذ نجح في الصعود مع تروا ثلاث مرات ومع بريست مرة في وقت سابق.

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وشهدت المباراة أحداث شغب جماهيرية بعد نهايتها من قبل جماهير سانت إتيان التي اقتحمت الملعب ليشتبكوا مع جماهير أوكسير قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي نشهد خلالها ملاعب فرنسا شغبا جماهيريا خلال الموسم الحالي.

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خلال مواجهة ليون ومارسيليا ألقى أحد المشجعين زجاجة على رأس باييه مما تسبب في إيقاف لمباراة إعادتها بدون حضور جماهيري في وقت لاحق.

نيس تعرض لخصم نقطتين مع إيقاف خصم نقطة واحدة منهما بعد الأحداث التي حدثت في مباراة الفريق ضد مارسيليا بعد اشتباك جماهيره مع ديميتري باييه.

إذ ألقى أحد مشجعي نيس زجاجة على أرضية الملعب بجوار باييه، إلا أن الأخير ألقاها تجاه المشجعين ما تسبب في نزولهم لأرض الملعب والاشتباك مع اللاعبين والجهاز الفني.

كما حدثت أحداث شغب بين جماهير لانس وليل في سبتمبر الماضي في بداية الشوط الثاني.

وفي نهائي كأس فرنسا بين نيس ونانت اشتبتك جماهير الأول مع قوات الأمن خارج الملعب عقب نهاية المباراة.

الحادثة الأخيرة كانت في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس وشهدت اقتحام أعداد كبيرة من الجماهير بدون تذاكر مما تسبب في تأجيل المباراة لمدة 36 دقيقة قبل انطلاقها.

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