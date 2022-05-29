صادق: الفوز على المصري جاء في التوقيت المناسب.. سنصحح الأخطاء ونعود للمنافسة

الأحد، 29 مايو 2022 - 21:23

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد السكندري - بيراميدز

شدد محمد صادق لاعب وسط بيراميدز على أن الفوز على المصري جاء في التوقيت المناسب مشيرا إلى أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف.

وفاز بيراميدز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري المصري.

وقال صادق في تصريحات للموقع الرسمي لـ بيراميدز: "الفوز جاء في توقيت مناسب بعد ثلاث مباريات بدون انتصار وعاد بالفريق مرة أخرى للمنافسة على اللقب".

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وأضاف "المرحلة الماضية لم تكن النتائج جيدة ومرضية بالنسبة لطموح الفريق وأهدافه في الدوري".

وتابع "من الجيد تحقيق هذا الانتصار الذي جاء في توقيت مناسب وقبل توقف طويل للدوري".

وأتم "الفريق سيعمل جيدا مع جهازه الفني لتفادي بعض الأخطاء خلال فترة التوقف ليعود بصورة جيدة لاستكمال مشوار البطولة".

وقرر تاكيس جونياس منح الفريق أربعة أيام راحة سلبية خلال فترة التوقف المقبلة للدوري الممتاز بسبب التجمع الدولي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الـ14.

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