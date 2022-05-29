تاكيس بعد الفوز على المصري: تخطينا المرحلة الصعبة

الأحد، 29 مايو 2022 - 20:57

كتب : أحمد الخولي

تاكيس جونياس يقود المران الأول له مع بيراميدز

شدد تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز على أن فريقه نجح في تحويل سيطرته الكاملة إلى فوز على المصري.

وفاز بيراميدز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري المصري.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات للموقع الرسمي لـ بيراميدز: "سعداء بالفوز الصعب على المصري، المباراة كانت هامة بالنسبة للفريق. المصري حاول إغلاق المساحات وعدم المغامرة. وفي الشوط الثاني نجح الفريق في تحويل سيطرته الكاملة إلى أهداف وتسجيل 3 أهداف".

أخبار متعلقة
8 مباريات بلا فوز.. بيراميدز يعود لطريق الانتصارات على حساب المصري ماذا قال لاعبو ليفربول في احتفالية الموسم بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف عكسي.. نوتنجهام فورست يعود لـ الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما تقارير: كونتي منع ليفربول من التعاقد مع سون

وأضاف "المرحلة الماضية كانت صعبة مع عدم تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية وكان من الضروري الانتصار في مواجهة المصري".

وتابع "من الجيد دخول فترة التوقف الدولي الطويلة بانتصار".

وواصل "الفريق يأخذ كل مباراة يلعبها بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، والمشوار ما يزال طويلا. الفريق يتطور من مباراة لأخرى، ومن الجيد الخروج من مرحلة سوء الحظ وتحقيق انتصار مهم".

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الـ14.

وقرر تاكيس جونياس منح الفريق أربعة أيام راحة سلبية خلال فترة التوقف المقبلة للدوري الممتاز بسبب التجمع الدولي.

اقرأ أيضا:

مؤتمر موسيماني: عليكم الحذر من مواجهة الأهلي

مؤتمر الركراكي: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا

موقف السولية من نهائي إفريقيا

صلاح يتوج بجائزة جديدة

بيراميدز المصري الدوري المصري تاكيس جونياس
نرشح لكم
سفير مصر في المغرب: لا دخل لنا بأزمة التذاكر.. وهذا العدد المتوقع تواجده من مصر خبر في الجول - السولية يشارك في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الوداد خبر في الجول - حسام حسن يقترب من العودة لـ المصري.. جلسة حاسمة خلال ساعات جمال علام: صلاح أيقونة الكرة المصرية.. يجب أن ندعمه جميعا دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الوداد صادق: الفوز على المصري جاء في التوقيت المناسب.. سنصحح الأخطاء ونعود للمنافسة 8 مباريات بلا فوز.. بيراميدز يعود لطريق الانتصارات على حساب المصري انتهت في الدوري - المصري (1) - (3) بيراميدز.. الثالث يكتب النهاية
أخر الأخبار
اسكواش - محمد الشوربجي ونوران جوهر والطيب إلى ربع نهائي بطولة الجونة 16 دقيقة | رياضات أخرى
عنقاء ليفربول.. عن يورجن كلوب الخاسر الأفضل والأسوأ 18 دقيقة | تقرير في الجول
العامري: مندوب كاف أخبرنا بعدم وجود ضمان لحصول الأهلي على حصته كاملة من المدرجات 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
سفير مصر في المغرب: لا دخل لنا بأزمة التذاكر.. وهذا العدد المتوقع تواجده من مصر 35 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - السولية يشارك في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الوداد 50 دقيقة | الكرة المصرية
في اللحظات الأخيرة.. تأهل ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى الإسباني 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهائي إفريقيا - الأهلي يعلن تسلمه 2500 تذكرة فقط ويطالب السفارة المصرية بالتدخل ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - حسام حسن يقترب من العودة لـ المصري.. جلسة حاسمة خلال ساعات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام