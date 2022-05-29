تاكيس بعد الفوز على المصري: تخطينا المرحلة الصعبة

شدد تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز على أن فريقه نجح في تحويل سيطرته الكاملة إلى فوز على المصري.

وفاز بيراميدز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري المصري.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات للموقع الرسمي لـ بيراميدز: "سعداء بالفوز الصعب على المصري، المباراة كانت هامة بالنسبة للفريق. المصري حاول إغلاق المساحات وعدم المغامرة. وفي الشوط الثاني نجح الفريق في تحويل سيطرته الكاملة إلى أهداف وتسجيل 3 أهداف".

وأضاف "المرحلة الماضية كانت صعبة مع عدم تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية وكان من الضروري الانتصار في مواجهة المصري".

وتابع "من الجيد دخول فترة التوقف الدولي الطويلة بانتصار".

وواصل "الفريق يأخذ كل مباراة يلعبها بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، والمشوار ما يزال طويلا. الفريق يتطور من مباراة لأخرى، ومن الجيد الخروج من مرحلة سوء الحظ وتحقيق انتصار مهم".

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الـ14.

وقرر تاكيس جونياس منح الفريق أربعة أيام راحة سلبية خلال فترة التوقف المقبلة للدوري الممتاز بسبب التجمع الدولي.

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