8 مباريات بلا فوز.. بيراميدز يعود لطريق الانتصارات على حساب المصري

تغلب بيراميدز على مضيفه المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

سجل لبيراميدز كل من فخري لاكاي في الدقيقة 63 وهيثم لعيوني "هدف عكسي" في الدقيقة 74 وإبراهيم عادل في الدقيقة 90، بينما سجل هيثم لعيوني أيضا هدف المصري الوحيد في الدقيقة 77.

بذلك يتجمد رصيد المصري عند 20 نقطة من 21 مباراة في المركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

شوط فقير للغاية

بخل الشوط الأول بالمحاولات في ظل سيادة أجواء التحفظ على المباراة.

وسدد إسلام عيسى لاعب بيراميدز في الدقيقة التاسعة كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 سدد عمر جابر من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

بالكاد أفلت

حاول فخر الدين بن يوسف برأسية في الدقيقة 52 ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 57 تحصل بيراميدز على ركلة جزاء بعد عرقلة محمد صادق من جانب محمد عنتر لاعب المصري الذي تلقى البطاقة الصفراء.

في الوقت ذاته أجرى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز تبديله الأول في الدقيقة 58 بنزول حسين السيد بدلا من محمد حمدي.

واصل محمد عنتر اعتراضاته على قرار الحكم الذي راجع ركلة الجزاء عبر تقنية الفيديو، وقرر معين الشعباني مدرب المصري سحبه وإشراك حسين رجب بدلا منه في الدقيقة 61.

لكن هذا لم يوقف اعتراضات عنتر المستمرة، لدرجة أن الحكم أتاه وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء على الخط، ولكن لحسن حظ المصري تم ذلك بعد خروجه من الملعب، ليتفادى الفريق البورسعيدي النقص العددي.

وسجل فخري لاكاي هدف بيراميدز الأول من ركلة الجزاء هذه في الدقيقة 63.

من أقصى اليمين لأقصى اليسار

أجرى مدرب بيراميدز 3 تبديلات بنزول إريك تراوري وإبراهيم عادل ومحمود صابر بدلا من محمد صادق وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 74 سجل بيراميدز الهدف الثاني بقدم هيثم لعيوني لاعب المصري، الذي حول عرضية وليد الكرتي إلى شباك فريقه بالخطأ.

ولكن سرعان ما تدارك لعيوني هذا الخطأ، ليسجل هدف المصري الوحيد في الدقيقة 77 بعد تمريرة من إلياس الجلاصي.

لم يكن ذلك كافيا، إذ سجل إبراهيم عادل ثالث أهداف بيراميدز في الدقيقة 90 لينهي المباراة بانطلاقة فردية مميزة.

الرابعة على التوالي

هدف هيثم لعيوني في شباكه بالخطأ كان ثامن الأهداف العكسية في الموسم الحالي للدوري المصري.

تلقى المصري خسارته الرابعة على التوالي، والسابعة في آخر 8 مباريات بلا فوز، حيث جمع نقطة وحيدة بالتعادل مع غزل المحلة.

في المقابل خسر المصري أمام الزمالك 2-1 والمقاولون العرب 2-0 والإسماعيلي 3-2، ثم تعادل مع المحلة، ثم خسر أمام سموحة 2-1 وفيوتشر 1-0 والبنك الأهلي 3-1.

ويرجع آخر فوز حققه المصري في الدوري إلى 9 إبريل، حين تغلب على الأهلي بهدف دون رد في الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.

على الجانب الآخر عاد بيراميدز للانتصارات بعد 3 مباريات بلا فوز، حيث تعادل مع فاركو سلبيا، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وتعادل سلبيا مع فيوتشر.





















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