تقارير: كونتي منع ليفربول من التعاقد مع سون

الأحد، 29 مايو 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام وأرسنال

كشفت شبكة فوتبول لندن الإنجليزية عن رغبة لفربول في التعاقد مع هيونج مين سون خلال الموسم المقبل لتعويض الرحيل المحتمل لساديو مانيه.

الشبكة شددت على أن ليفربول كان يرغب بالدخول بقوة على خط المفاوضات مع سون لضمه في الموسم المقبل في حالة فشل توتنام في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفقا للعديد من التقارير فإن ساديو ماني قد قرر بالفعل الرحيل عن ليفربول في الصيف المقبل مع الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ هو النادي الأقرب لضمه.

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أنطونيو كونتي كان أحد أسباب فشل الصفقة لسببين، الاول هو قيادة توتنام لدوري أبطال أوروبا وهو الشيء الذي كان مستبعدا قبل توليه المسؤولية.

السبب الثاني هو رغبة كونتي في تدعيم الفريق وعدم التفريط في اللاعبين من أجل بناء فريق قوي يستطيع المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، مع الوضع في الاعتبار كون سون ركيزة أساسية في التشكيل الأساسي للفريق.

اللاعب الكوري صاحب الـ 29 عاما كان قد توج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مناصفة مع محمد صلاح بـ 23 هدفا لكل منهم.

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