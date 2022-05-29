التشكيل - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. بيراميدز يتسلح بفخري لاكاي
الأحد، 29 مايو 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة المصري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي
خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف
خط الهجوم: فخري لاكاي
مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد فتحي - إيريك تراوري - محمود صابر - دودو الجباس - هشام محمد - أحمد توفيق - حسين السيد - إبراهيم عادل
فيما خرج من قائمة المباراة الحارس الشاب يوسف نادر.
ويغيب عن قائمة بيراميدز رمضان صبحي وعبد الله السعيد.
على الجانب الآخر جاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - هيثم لعيوني - حسن علي
خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - أحمد الشيخ - إلياس الجلاصي - محمد عنتر
خط الهجوم: عمرو مرعي
مقاعد البدلاء: محمد شحاتة - إسلام أبو سليمة - إسلام المزين - أسامة الجزار - إيزي إيميكا - زياد فرج - مصطفى أيمن - مصطفى سلطان - حسين رجب
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.
فيما يحتل المصري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.
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