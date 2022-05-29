التشكيل - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. بيراميدز يتسلح بفخري لاكاي

الأحد، 29 مايو 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة المصري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

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خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد فتحي - إيريك تراوري - محمود صابر - دودو الجباس - هشام محمد - أحمد توفيق - حسين السيد - إبراهيم عادل

فيما خرج من قائمة المباراة الحارس الشاب يوسف نادر.

ويغيب عن قائمة بيراميدز رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

على الجانب الآخر جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - هيثم لعيوني - حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - أحمد الشيخ - إلياس الجلاصي - محمد عنتر

خط الهجوم: عمرو مرعي

مقاعد البدلاء: محمد شحاتة - إسلام أبو سليمة - إسلام المزين - أسامة الجزار - إيزي إيميكا - زياد فرج - مصطفى أيمن - مصطفى سلطان - حسين رجب

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

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