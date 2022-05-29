فالفيردي: كان علينا تحمل الكثير أمام ليفربول.. وهذه قصتي مع المرحاض

الأحد، 29 مايو 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي

اعترف فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بمدى صعوبة الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام منافس مثل ليفربول.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة ضد فريق رائع وكان علينا تحمل الكثير، لكننا شعرنا بسعادة كبيرة بعد الفوز".

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وأضاف "لقد ذهبت إلى المرحاض أكثر من أي وقت مضى في حياتي. لقد كان أمرا لا يصدق".

وأكمل "قد قدم لنا اللاعبون الكبار الكثير من الدعم، لذلك دخلنا المباراة بثقة كبيرة".

وشدد فيديريكو "كنت أفكر كثيرا في الواجبات الدفاعية ووجدت صعوبة في إيجاد مساحة للتقدم للأمام".

وأتم "أهم شيء أننا فزنا والآن يمكنني الاستمتاع بهذا مع ابني وعائلتي، أشعر بسعادة غامرة ".

وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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